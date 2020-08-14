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    На Буковині - новий антирекорд захворювань на Covid-19

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    На Буковині - новий антирекорд захворювань на Covid-19 - На Буковині - новий антирекорд захворювань на Covid-19
    На Буковині - новий антирекорд захворювань на Covid-19

    На Буковині зафіксували 154 нових випадки за добу

    У Чернівецькій області за добу зафіксовано рекордну кількість захворювань на коронавірус – 154 людини.

    Про це повідомив голова ОДА Сергій Осачук.

    «154 нових випадки за добу. Дуже для нашої області велика цифра. У деяких районах не набереться такої кількості захворілих з початку епідемії. Так, в Сокирянському районі з березня зафіксували 104 хворих, в Кельменецькому - 92», - повідомив він.

    Цей показник побив вчорашній антирекорд, коли коронавірус зафіксували у 130 осіб.

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    Очільник ОДА також нагадав буковинцям про захисні маски, антисептики та соціальну дистанцію.

    Водночас впродовж доби на Буковині від нового захворювання одужав 51 пацієнт. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      86140
    • Одужали
      46216
    • Хворіють
      37932
    • Померли
      1992
    До відома, в Україні станом на ранок 13 серпня зафіксовано  1592 нові випадки коронавірусу, це на 159 випадків більше, ніж учора (275). Загалом летальних випадків від початку пандемії –  1992, за добу - 22 (вчора 19), одужало 46 216, за минулу добу 530, (вчора 387).

    Всього зафіксовано 86 140 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

    Чернівецька область коронавірус
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