На Буковині - новий антирекорд захворювань на Covid-19
На Буковині - новий антирекорд захворювань на Covid-19
На Буковині зафіксували 154 нових випадки за добуУ Чернівецькій області за добу зафіксовано рекордну кількість захворювань на коронавірус – 154 людини.
Про це повідомив голова ОДА Сергій Осачук.
«154 нових випадки за добу. Дуже для нашої області велика цифра. У деяких районах не набереться такої кількості захворілих з початку епідемії. Так, в Сокирянському районі з березня зафіксували 104 хворих, в Кельменецькому - 92», - повідомив він.
Цей показник побив вчорашній антирекорд, коли коронавірус зафіксували у 130 осіб.
Очільник ОДА також нагадав буковинцям про захисні маски, антисептики та соціальну дистанцію.
Водночас впродовж доби на Буковині від нового захворювання одужав 51 пацієнт.
Коронавірус в Україні
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Всього86140
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Одужали46216
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Хворіють37932
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Померли1992
До відома, в Україні станом на ранок 13 серпня зафіксовано 1592 нові випадки коронавірусу, це на 159 випадків більше, ніж учора (275). Загалом летальних випадків від початку пандемії – 1992, за добу - 22 (вчора 19), одужало 46 216, за минулу добу 530, (вчора 387).
Всього зафіксовано 86 140 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.