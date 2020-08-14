На Буковині - новий антирекорд захворювань на Covid-19



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На Буковині - новий антирекорд захворювань на Covid-19

На Буковині зафіксували 154 нових випадки за добу

У Чернівецькій області за добу зафіксовано рекордну кількість захворювань на коронавірус – 154 людини.

Про це повідомив голова ОДА Сергій Осачук.

«154 нових випадки за добу. Дуже для нашої області велика цифра. У деяких районах не набереться такої кількості захворілих з початку епідемії. Так, в Сокирянському районі з березня зафіксували 104 хворих, в Кельменецькому - 92», - повідомив він.

Цей показник побив вчорашній антирекорд, коли коронавірус зафіксували у 130 осіб.

Очільник ОДА також нагадав буковинцям про захисні маски, антисептики та соціальну дистанцію.

Водночас впродовж доби на Буковині від нового захворювання одужав 51 пацієнт.

Коронавірус в Україні

Всього 86140

Одужали 46216

Хворіють 37932

Померли 1992

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Всього зафіксовано 86 140 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.