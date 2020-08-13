  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    До МОЗ надійшла рекордна кількість підозр на коронавірус

    • Розсилка
    Кількість підозр на коронавірус в Україні зростає&nbsp; - До МОЗ надійшла рекордна кількість підозр на коронавірус
    Кількість підозр на коронавірус в Україні зростає 

    Сьогодні отримано 2004 підозри на Covid-19, що майже на 200 більше, ніж напередодні

    Міністерство охорони здоров'я 13 серпня отримало рекордну кількість підозр на Covid-19 за весь час епідемії в Україні. Про це повідомляє пресцентр Центру громадського здоров’я.

    Так, за сьогоднішній день було отримано 2004 підозри на інфекцію, що майже на 200 більше від зафіксованого напередодні максимуму в 1809.

    Коефіцієнт кореляції з кількістю хворих в останні кілька тижнів становить близько 0,7, що вказує на високий взаємозв'язок між ними і дає підстави стверджувати, що в найближчі дні в Україні знову буде зафіксований новий рекорд кількості хворих.

    Минулого тижня при зростанні кількості підозр до рівня близько 1800 три дні поспіль фіксувалися максимуми кількості захворілих: від 1318 до 1489 в день. Цього тижня після традиційного спаду у вихідні і понеділок кількість хворих досягла спочатку 1433, а в четвер Міністерство охорони здоров'я повідомило про новий рекорд - 1592 осіб.

    Основні статистичні показники епідемії Covid-19 в Україні безперервно погіршуються вже більше трьох тижнів. Зокрема, середня за тиждень добова захворюваність досягла 1333 осіб, а за два тижні - 1239 осіб, тоді як в першій половині липня ці показники вдалося зменшити відповідно з 917 осіб до 739 осіб і з 847 осіб до 717 осіб.

    Серед інших показників, які швидко зростають вже більше трьох тижнів, - кількість хворих на туберкульоз Covid-19 зараз. Три тижні липня цей показник тримався в межах близько 26-26,5 тис., проте тепер зріс до 37,9 тис.

    Крім того, на новий максимум вийшла кількість госпіталізованих за добу: усереднена за тиждень - 268 осіб, за два тижні - 253, тоді як три тижні тому в період тимчасового зниження захворюваності щодня госпіталізували в середньому 176-177 осіб.

    До слова, 13 серпня Державна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поділила Україну на нові зони карантину. В Україні змінили показники по коронавірусу.

    Напередодні уряд змінив критерії до визначення карантинних зон.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      86140
    • Одужали
      46216
    • Хворіють
      37932
    • Померли
      1992

    До відома, в Україні станом на ранок 13 серпня зафіксовано  1592 нові випадки коронавірусу, це на 159 випадків більше, ніж учора (275). Загалом летальних випадків від початку пандемії –  1992, за добу - 22 (вчора 19), одужало 46 216, за минулу добу 530, (вчора 387).

    Всього зафіксовано 86 140 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.


    Міністерство охорони здоров'я медицина рекорд хвороби аналізи коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ