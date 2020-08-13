До МОЗ надійшла рекордна кількість підозр на коронавірус



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Кількість підозр на коронавірус в Україні зростає

Сьогодні отримано 2004 підозри на Covid-19, що майже на 200 більше, ніж напередодні

Міністерство охорони здоров'я 13 серпня отримало рекордну кількість підозр на Covid-19 за весь час епідемії в Україні. Про це повідомляє пресцентр Центру громадського здоров’я.

Так, за сьогоднішній день було отримано 2004 підозри на інфекцію, що майже на 200 більше від зафіксованого напередодні максимуму в 1809.

Коефіцієнт кореляції з кількістю хворих в останні кілька тижнів становить близько 0,7, що вказує на високий взаємозв'язок між ними і дає підстави стверджувати, що в найближчі дні в Україні знову буде зафіксований новий рекорд кількості хворих.

Минулого тижня при зростанні кількості підозр до рівня близько 1800 три дні поспіль фіксувалися максимуми кількості захворілих: від 1318 до 1489 в день. Цього тижня після традиційного спаду у вихідні і понеділок кількість хворих досягла спочатку 1433, а в четвер Міністерство охорони здоров'я повідомило про новий рекорд - 1592 осіб.

Основні статистичні показники епідемії Covid-19 в Україні безперервно погіршуються вже більше трьох тижнів. Зокрема, середня за тиждень добова захворюваність досягла 1333 осіб, а за два тижні - 1239 осіб, тоді як в першій половині липня ці показники вдалося зменшити відповідно з 917 осіб до 739 осіб і з 847 осіб до 717 осіб.

Серед інших показників, які швидко зростають вже більше трьох тижнів, - кількість хворих на туберкульоз Covid-19 зараз. Три тижні липня цей показник тримався в межах близько 26-26,5 тис., проте тепер зріс до 37,9 тис.

Крім того, на новий максимум вийшла кількість госпіталізованих за добу: усереднена за тиждень - 268 осіб, за два тижні - 253, тоді як три тижні тому в період тимчасового зниження захворюваності щодня госпіталізували в середньому 176-177 осіб.

До слова, 13 серпня Державна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поділила Україну на нові зони карантину. В Україні змінили показники по коронавірусу.

Напередодні уряд змінив критерії до визначення карантинних зон.

Коронавірус в Україні

Всього 86140

Одужали 46216

Хворіють 37932

Померли 1992

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До відома, в Україні станом на ранок 13 серпня зафіксовано 1592 нові випадки коронавірусу, це на 159 випадків більше, ніж учора (275). Загалом летальних випадків від початку пандемії – 1992, за добу - 22 (вчора 19), одужало 46 216, за минулу добу 530, (вчора 387).

Всього зафіксовано 86 140 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.



