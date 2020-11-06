Найбільші круїзні лінії скасували усі рейси до 2021 року

За оцінками круїзної асоціації, припинення круїзів привело до зниження економічної активності на більш ніж $25 млрд

Члени Міжнародної асоціації круїзних ліній вирішили добровільно тимчасово зупинити всі свої рейси до кінця 2020 року.

Про це повідомляє Associated Press.

Таке рішення група прийняла навіть попри дозвіл відновити роботу в США.

«Замість круїзних рейсів у 2020 році її компанії-члени зосередяться на забезпеченні безпеки під час covid-19 під керівництвом медекспертів США», – заявили в Асоціації.

Зазначається, що у п’ятницю, 30 жовтня, федеральні чиновники охорони здоров’я (CDC) опублікували нові правила, які дозволять великим круїзним лайнерам знову розпочати плавання у водах США, хоча й не відразу.

Серед вимог CDC:

судновласники повинні перевіряти всіх пасажирів і команду на початку та в кінці всіх рейсів;

перш ніж буде дозволено відправитися у плавання, лайнеру доведеться провести імітацію з волонтерами, що зіграють пасажирів, які захворіли.

«Для відновлення перевезення пасажирів компанії повинні продемонструвати, що у них є процедури для тестування, карантину та ізоляції пасажирів і членів екіпажу. Їм доведеться побудувати випробувальні лабораторії на всіх судах і при необхідності вжити заходів щодо ізоляції або карантину пасажирів на березі», – пояснюється в інформації.

За оцінками круїзної асоціації, припинення круїзів привело до зниження економічної активності на більш ніж $25 млрд і скорочення 164 тис. американських робочих місць.

При цьому акції найбільших круїзних компаній почали знижуватися ще у лютому у міру поширення вірусу й досягли дна у середині березня, коли економіка США фактично зупинилася.