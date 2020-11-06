Лікування Covid-19: лікар назвав період, у який заборонені антибіотики

Медик зазначив, що антибіотики ніяк не діють на Covid-19

Інфекціоніст, співробітник Київської міської лікарні №4 Євген Дубровський повідомив, що при коронавірусі антибіотики не можна приймати у перші 5-6 діб.

Через антибіотики стан хворого на коронавірус може різко погіршитися, попередив лікар на своїй сторінці у Facebook.

Медик зазначив, що антибіотики ніяк не діють на Covid-19.

«...У кожного з нас в організмі живуть безліч мікроорганізмів – умовно патогенних. При прийомі антибіотиків починається масова загибель бактерій та вивільнення в тканини та кров ліпополісахаридів (макромолекули – Ред.)», – додав Дубровський.

Інфекціоніст підкреслив, що ці речовини та внутрішній вміст бактерій є додатковим стимулом для міграції імунних клітин у тканину легенів.

«...Все це має стосунок до проникності судин та тромбоутворення. Набряк легенів посилюється. Стан хворого різко погіршується...», – попередив лікар.

Нагадаємо, що в Україну привезуть препарат для лікування коронавірусу.

Як повідомляв 18 жовтня заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, препарат «Ремдесивір» для лікування коронавірусної хвороби закуплений і транспортується до України. Він також повідомив, що під час застосування ліків зменшується тривалість перебування людини на стаціонарному лікуванні й кількість летальних випадків.

До слова, Кабмін закупив ліки, які ВООЗ визнала неефективними проти Covid-19.

Зазначимо, що раніше цей медикамент застосовували для лікування вірусу Ебола. На його закупівлю український Кабмін виділив 46,8 мільйона гривень.

16 жовтня Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що «Ремдесивір» майже не знижує смертність через Covid-19. Інтерв’ю із заступником міністра записували за день до цього.