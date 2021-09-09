Covid-19 вчора виявили ще у понад 3,6 тисячі українців

До лікарень 8 вересня потрапила 981 людина з підозрою чи підтвердженим діагнозом Covid-19

До лікарень 8 вересня потрапила 981 людина з підозрою чи підтвердженим діагнозом Covid-19

Щодня кількість нових хворих на коронавірус збільшується

В Україні вчора, 8 вересня, виявили 3 663 нові випадки Covid-19. Також 1 546 пацієнтів одужали, а 61 – помер від ускладнень. До лікарень потрапила 981 людина з підозрою чи підтвердженим діагнозом. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (379), Львівській (318), Харківській (302), Одеській (222) та Дніпропетровській (209) областях.

Лабораторії зробили понад 62 тис. тестів на коронавірус: методом ПЛР – понад 27 тис., методом ІФА – понад 9 тис. Також зробили понад 25 тис. експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 12,1 мільйона ПЛР-тестувань.Від початку пандемії в нас зафіксували понад 2,3 млн випадків інфікування коронавірусом. З них трохи більше 54 тис.людей померли від ускладнень захворювання, а понад 2,2 млн – одужали.

Графіка МОЗ

Як вже відомо, Україна 13 вересня стане «жовтою». Оприлюднено повний список заборон.

Глава уряду Денис Шмигаль пояснив, навіщо Україна посилює карантин. Це відбудеться для уникнення жорстких локдаунів або «червоних» зон в країні цієї осені.

Наразі МОЗ працює над новими правилами карантину з привілеями для вакцинованих.