Covid-19 вчора виявили ще у понад 3,6 тисячі українців

Covid-19 вчора виявили ще у понад 3,6 тисячі українцівграфіка
Щодня кількість нових хворих на коронавірус збільшується
В Україні вчора, 8 вересня, виявили 3 663 нові випадки Covid-19. Також 1 546 пацієнтів одужали, а 61 – помер від ускладнень. До лікарень потрапила 981 людина з підозрою чи підтвердженим діагнозом. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (379), Львівській (318), Харківській (302), Одеській (222) та Дніпропетровській (209) областях.
Лабораторії зробили понад 62 тис. тестів на коронавірус: методом ПЛР – понад 27 тис., методом ІФА – понад 9 тис. Також зробили понад 25 тис. експрес-тестів на антиген до вірусу.
Загалом у країні провели понад 12,1 мільйона ПЛР-тестувань.Від початку пандемії в нас зафіксували понад 2,3 млн випадків інфікування коронавірусом. З них трохи більше 54 тис.людей померли від ускладнень захворювання, а понад 2,2 млн – одужали.
Як вже відомо, Україна 13 вересня стане «жовтою». Оприлюднено повний список заборон.
Глава уряду Денис Шмигаль пояснив, навіщо Україна посилює карантин. Це відбудеться для уникнення жорстких локдаунів або «червоних» зон в країні цієї осені.
Наразі МОЗ працює над новими правилами карантину з привілеями для вакцинованих.