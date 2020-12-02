В Україні вже близько 3% населення перехворіло на Covid-19 ─ МОЗ

Близько 20% пацієнтів потрапляють у стаціонари з ускладненнями, через це лікування триває довго, перебіг хвороби складно прогнозований.

Близько 20% пацієнтів потрапляють у стаціонари з ускладненнями, через це лікування триває довго, перебіг хвороби складно прогнозований.

Спостерігається прогресивне зростання, яке накладається на зростання сезонної захворюваності респіраторними інфекціями, ─ Микичак

В Україні з березня на Covid-19 перехворіло близько 3% населення. Такі дані Центру громадського здоров'я МОЗ оприлюднила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак в інтерв'ю Телеграф.

За словами Микичак, спостерігається прогресивне зростання, яке накладається на зростання сезонної захворюваності респіраторними інфекціями.

Чиновниця додала, що близько 20% пацієнтів потрапляють у стаціонари з ускладненнями, через це лікування триває довго, перебіг хвороби складно прогнозований.

«Пацієнти потребують не тільки особливих умов, постсиндромного медикаментозного лікування, але респіраторної підтримки киснем, потребують особливого тривалого догляду», ─ зазначила заступниця міністра.

Микичак поінформувала, що з майже 36 тис. медиків, у яких було виявлено корона вірус, померло станом на 27 листопада 327 осіб.

До слова, очільник МОЗ заявив, що інколи українці не йдуть обстежуватися, оскільки бояться отримати діагноз і чек за лікування.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 1 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 13 141 людини. Також відомо, що вчора захворіли 744 дитини та 579 медпрацівників. Крім того вчора 13 882 пацієнти одужали, а 169 — померли від ускладнень.