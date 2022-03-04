ДСНС: радіаційний фон на Запорізькій АЕС у нормі

Запорізьку атомну станцію контролюють окупанти

Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомила, що змін радіаційної обставини навколо Запорізької АЕС не зафіксовано. Отже, як повідомляє Запорізькаа обласна військова адміністрація, радіаційний фон перебуває у нормі.

Від ДСНС прийшла СМС-розсилка зі станом радіаційного фону на атомній електростанції (АЕС) в Енергодарі. Рятувальники зазначили, що змін радіаційної обставини в районі АЕС не зафіксовано.

«Радіаційний фон в нормі», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, який бере участь у переговорах між Україною та Росією, розповів, що на захоплених ядерних об'єктах зараз керують так звані «кадирівці».

«Навіть РФ не може гарантувати, що від них очікувати», – вважає він.

Нардеп також розповів, що чеченські бойовики вбили кількох висококваліфікованих працівників АЕС.

Арахамія також припустив, що бойовики можуть шантажувати навіть Росію та вимагати, наприклад, незалежності Чечні.

Нагадаємо, російські окупанти прорвалися до міста Енергодар і захопили територію найбільшої в Європі атомної електростанції – Запорізької АЕС. Перед тим вони її обстріляли, внаслідок чого відбулося займання будівлі навчально-тренувального центру та прохідної. Через активні бойові дії біля станції пожежники не могли прибути на територію АЕС, проте згодом рятувальників було допущено до місця займання.

У МВС припускають, що останні заяви мера Енергодара зроблені під тиском агресора.