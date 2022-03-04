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    Запорізьку АЕС захопили «кадирівці», і навіть РФ не знає, чого від них чекати – Арахамія

    Чеченські бойовики вбили кількох висококваліфікованих працівників АЕС - Запорізьку АЕС захопили «кадирівці», і навіть РФ не знає, чого від них чекати – Арахамія
    Чеченські бойовики вбили кількох висококваліфікованих працівників АЕС

    Нардеп припустив, що бойовики можуть шантажувати Росію та вимагати, наприклад, незалежності Чечні

    Голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, який бере участь у переговорах між Україною та Росією, розповів, що на захоплених ядерних об'єктах керують так звані «кадирівці». Про це Арахамія сказав під час спільного брифінгу з радником глави ОП Михайлом Подоляком.

    «Навіть РФ не може гарантувати, що від них очікувати», – вважає він.

    Нардеп також розповів, що чеченські бойовики вбили кількох висококваліфікованих працівників АЕС.

    Арахамія також припустив, що бойовики можуть шантажувати навіть Росію та вимагати, наприклад, незалежності Чечні.

    Нагадаємо, російські окупанти прорвалися до міста Енергодар і захопили територію найбільшої в Європі атомної електростанції – Запорізької АЕС. Перед тим вони її обстріляли, внаслідок чого відбулося займання будівлі навчально-тренувального центру та прохідної. Через активні бойові дії біля станції пожежники не могли прибути на територію АЕС, проте згодом рятувальників було допущено до місця займання.

    Теги: Росія війна Рамзан Кадиров АЕС Давид Арахамія
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    Запорізьку АЕС захопили «кадирівці», і навіть РФ не знає, чого від них чекати – Арахамія