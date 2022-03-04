Посольство США назвало обстріл Запорізької АЕС воєнним злочином

Дипломатичне відомство відреагувало на терористичні дії Росії

Посольство США в Україні назвало воєнним злочином нічний обстріл Запорізької АЕС з боку російських окупантів. «Нападати на атомну електростанцію – воєнний злочин. Обстріл Путіним найбільшої атомної станції Європи робить його терор на крок далі», ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч з 3 на 4 березня російські окупанти атакували Запорізьку АЕС. Одна з ракет влучила у перший енергоблок станції.

Президент Зеленський відреагував на обстріл Запорізькій АЕС, звернувшись до світу.

Також Володимир Зеленський і президент США Джо Байден під час термінової розмови в ніч на п’ятницю обговорили ситуацію, пов’язану з обстрілами та захопленням Запорізької АЕС.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон буде домагатися екстреного засідання Ради Безпеки ООН.