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    Посольство США назвало обстріл Запорізької АЕС воєнним злочином

    США назвали атаку Росією української Запорізької АЕС воєнним злочином - Посольство США назвало обстріл Запорізької АЕС воєнним злочином
    США назвали атаку Росією української Запорізької АЕС воєнним злочином
    Фото: РИА

    Дипломатичне відомство відреагувало на терористичні дії Росії

    Посольство США в Україні назвало воєнним злочином нічний обстріл Запорізької АЕС з боку російських окупантів. «Нападати на атомну електростанцію – воєнний злочин. Обстріл Путіним найбільшої атомної станції Європи робить його терор на крок далі», ідеться в повідомленні.

    Нагадаємо, в ніч з 3 на 4 березня російські окупанти атакували Запорізьку АЕС. Одна з ракет влучила у перший енергоблок станції.

    Президент Зеленський відреагував на обстріл Запорізькій АЕС, звернувшись до світу.

    Також Володимир Зеленський і президент США Джо Байден під час термінової розмови в ніч на п’ятницю обговорили ситуацію, пов’язану з обстрілами та захопленням Запорізької АЕС.

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон буде домагатися екстреного засідання Ради Безпеки ООН.

    Теги: США обстріл АЕС посольство президент
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    Посольство США назвало обстріл Запорізької АЕС воєнним злочином