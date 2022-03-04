Заяви мера Енергодара можливо зроблені під тиском агресора – МВС

Мер Енергодара Дмитро Орлов записав відео, на якому майже весь час дивився у стіл і був дуже пригнічений

Мер Енергодара записав підозріле звернення: дивиться в стіл і закликає містян «не провокувати» армію РФ

Радник глави МВС Вадим Денисенко в ефірі телемарафону повідомив, що в Енергодарі ситуація динамічно змінюється, весь час інформація оновлюється, однак управління Запорізькою АЕС перебуває в українських руках. А заяви мера Енергодара Дмитра Орлова можуть бути зроблені під тиском.

«В результаті нічного бою загинуло три нацгвардійці. Ми далі бій. На жаль, росіяни зараз контролюють периметр атомної станції. Управління станцією поки що знаходиться в українських руках», – наголосив Денисенко.

Він каже, що бльш перевіреної інформації на дану хвилину немає (підозри на те, що мер Енергодара робив заяви під тиском – ред.), «але ми пам’ятаємо, як мер поводив себе весь час».

«І те, що він зробив таку заяву, викликає дуже багато підозр, що саме під тиском була зроблена така заява. Поки що український прапор залишається над міською радою. Але ми вже чітко розуміємо алгоритм росіян, за яким вони будуть заходити до міст. Вони заходять, пробують схилити місцеву владу до співпраці. Якщо це їм не вдається, вони перше, що роблять - інформаційну блокаду. Захоплюють місцеве мовлення, відключають вежі, інтернет. Це - їхня ключова задача», – каже представник МВС.

Раніше, вранці 4 березня, мер Енергодара Дмитро Орлов записав до українців відео. На ньому він майже весь час дивився в стіл, а не в камеру, був дуже пригнічений.

Він розповів, що на вулицях міста спокійно, немає чужинців, але разом із тим закликав мирних жителів «не провокувати росіян», аби ті не стріляли по людях.

4 березня рятувальники показали, як окупанти РФ обстріляли Запорізьку АЕС.

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