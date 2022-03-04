Засідання Радбезу ООН через атаку на Запорізьку АЕС: відео

Сьогодні йде дев'ятий день російського вторгнення

Рада Безпеки ООН розпочала чергове термінове засідання, присвячене темі війни Росії проти України. Сьогодні йде дев'ятий день російського вторгнення. Трансляція ведеться на YouTube-каналі ООН.

Зокрема, зараз виступає доповідач від МАГАТЕ. Виступ пов'язаний з нічним обстрілом Запорізької АЕС російськими військами.

Нагадаємо, вночі 4 березня стало відомо про обстріл і пожежу на Запорізькій АЕС. Наразі кадирівці хочуть замінувати, йде бій всередині приміщення.

Якщо вибухне, катастрофа буде у 10 разів більшою за Чорнобиль.

Через обстріл Запорізької АЕС Міненерго просить США закрити зону польотів над Україною.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ми на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на обстріл Запорізькій АЕС, звернувшись до світу.

Також Володимир Зеленський і президент США Джо Байден під час термінової розмови в ніч на п’ятницю обговорили ситуацію, пов’язану з обстрілами та захопленням Запорізької АЕС.