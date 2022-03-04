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    Засідання Радбезу ООН через атаку на Запорізьку АЕС: відео

    На екстреному засіданні Радбезу ООН розглядають терористичні дії Росії - Засідання Радбезу ООН через атаку на Запорізьку АЕС: відео
    На екстреному засіданні Радбезу ООН розглядають терористичні дії Росії
    фото з відкритих джерел

    Сьогодні йде дев'ятий день російського вторгнення

    Рада Безпеки ООН розпочала чергове термінове засідання, присвячене темі війни Росії проти України. Сьогодні йде дев'ятий день російського вторгнення. Трансляція ведеться на YouTube-каналі ООН.

    Зокрема, зараз виступає доповідач від МАГАТЕ. Виступ пов'язаний з нічним обстрілом Запорізької АЕС російськими військами.

    Нагадаємо, вночі 4 березня стало відомо про обстріл і пожежу на Запорізькій АЕС. Наразі кадирівці хочуть замінувати, йде бій всередині приміщення.

    Якщо вибухне, катастрофа буде у 10 разів більшою за Чорнобиль.

    Через обстріл Запорізької АЕС Міненерго просить США закрити зону польотів над Україною.

    Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ми на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства.

    Нагадаємо, Зеленський відреагував на обстріл Запорізькій АЕС, звернувшись до світу.

    Також Володимир Зеленський і президент США Джо Байден під час термінової розмови в ніч на п’ятницю обговорили ситуацію, пов’язану з обстрілами та захопленням Запорізької АЕС.

    Теги: ООН війна АЕС Володимир Зеленський
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    Засідання Радбезу ООН через атаку на Запорізьку АЕС: відео