Дві області України залишаються у «помаранчевій зоні» карантину

«Помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки може бути сигналом того, що регіон наближається до «червоної зони»

Станом на 15 січня 2022 року дві області залишаються у «помаранчевій зоні» карантину в Україні. Ситуація із коронавірусом в інших регіонах відповідає «зеленому рівню», повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, у «помаранчевій зоні» залишаються Івано-Франківська та Сумська область. Причому на Прикарпатті зріс коефіцієнт виявлення випадків інфікування майже до 26%. Цільовий показник максимум в 20% перевищується вже третій день поспіль.

Ситуація із коронавірусом в Україні

Крім того, трохи покращилася ситуація з госпіталізаціями в Сумській області, в якій за минулу добу більше пацієнтів виписалися, ніж потрапили в лікарні.

Відзначимо, «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень, він є сигналом того, що регіон наближається до «червоної зони». Але в «помаранчевій зоні» місцеві органи влади можуть самостійно вводити додаткові обмеження.

Зазначимо, що за минулу добу, 14 січня 2022 року, зафіксовано понад 10 тис. випадків Covid-19. Такий показник захворюваності тримається вже третій день поспіль.

За минулу добу, 14 січня 2022 року, зафіксовано понад 10 тис. випадків Covid-19. Такий показник захворюваності тримається вже третій день поспіль.

Читайте також: