Дві області України залишаються у «помаранчевій зоні» карантину
«Помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки може бути сигналом того, що регіон наближається до «червоної зони»
Станом на 15 січня 2022 року дві області залишаються у «помаранчевій зоні» карантину в Україні. Ситуація із коронавірусом в інших регіонах відповідає «зеленому рівню», повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Згідно з даними МОЗ, у «помаранчевій зоні» залишаються Івано-Франківська та Сумська область. Причому на Прикарпатті зріс коефіцієнт виявлення випадків інфікування майже до 26%. Цільовий показник максимум в 20% перевищується вже третій день поспіль.
Крім того, трохи покращилася ситуація з госпіталізаціями в Сумській області, в якій за минулу добу більше пацієнтів виписалися, ніж потрапили в лікарні.
Відзначимо, «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень, він є сигналом того, що регіон наближається до «червоної зони». Але в «помаранчевій зоні» місцеві органи влади можуть самостійно вводити додаткові обмеження.
Зазначимо, що за минулу добу, 14 січня 2022 року, зафіксовано понад 10 тис. випадків Covid-19. Такий показник захворюваності тримається вже третій день поспіль.
За минулу добу, 14 січня 2022 року, зафіксовано понад 10 тис. випадків Covid-19. Такий показник захворюваності тримається вже третій день поспіль.
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