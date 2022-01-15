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    Дві області України залишаються у «помаранчевій зоні» карантину

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    Померанчева зона не передбачає послаблення карантинних обмежень - Дві області України залишаються у «помаранчевій зоні» карантину
    Померанчева зона не передбачає послаблення карантинних обмежень
    фото з відкритих джерел

    «Помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки може бути сигналом того, що регіон наближається до «червоної зони»

    Станом на 15 січня 2022 року дві області залишаються у «помаранчевій зоні» карантину в Україні. Ситуація із коронавірусом в інших регіонах відповідає «зеленому рівню», повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

    Згідно з даними МОЗ, у «помаранчевій зоні» залишаються Івано-Франківська та Сумська область. Причому на Прикарпатті зріс коефіцієнт виявлення випадків інфікування майже до 26%. Цільовий показник максимум в 20% перевищується вже третій день поспіль.

    Ситуація із коронавірусом в Україні
    Ситуація із коронавірусом в Україні

    Крім того, трохи покращилася ситуація з госпіталізаціями в Сумській області, в якій за минулу добу більше пацієнтів виписалися, ніж потрапили в лікарні.

    Відзначимо, «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень, він є сигналом того, що регіон наближається до «червоної зони». Але в «помаранчевій зоні» місцеві органи влади можуть самостійно вводити додаткові обмеження.

    Зазначимо, що за минулу добу, 14 січня 2022 року, зафіксовано понад 10 тис. випадків Covid-19. Такий показник захворюваності тримається вже третій день поспіль.

    За минулу добу, 14 січня 2022 року, зафіксовано понад 10 тис. випадків Covid-19. Такий показник захворюваності тримається вже третій день поспіль.

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    Теги: статистика Україна карантин ВООЗ коронавірус
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    Дві області України залишаються у «помаранчевій зоні» карантину