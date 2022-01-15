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    Третю добу поспіль українські медики виявляють понад 10 тис. covid-хворих

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    Госпіталізовано 1,7 тис. осіб - Третю добу поспіль українські медики виявляють понад 10 тис. covid-хворих
    Госпіталізовано 1,7 тис. осіб
    фото з відкритих джерел

    За минуло добу медики зафіксували 127 летальних випадків коронавірусу

    За минулу добу, 14 січня 2022 року, зафіксовано понад 10 тис. випадків Covid-19. Такий показник захворюваності тримається вже третій день поспіль. Про це повідомляє у Facebook пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

    Повідомляється, що за вчора зафіксовано 10 569 нових підтверджених випадків Covid-19 (з них дітей – 727, медпрацівників – 229). Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 1 682 особи;
    • летальних наслідків – 127;
    • одужали – 6 172 особи;
    • зроблено тестів – 76 984.
    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    Також за минулу добу 90 817 осіб було вакциновано. Першу дозу отримали 30 498 осіб, другу – 43 127, додаткову – 659, бустерну – 16 533.

    З початку вакцинальної кампанії щеплено 14,9 млн осіб.

    Напередодні повідомлялося, що в Україні 13 січня виявили 10 476 випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 140 людей, а одужали – 7285.

    До слова, лікарі пояснили, кому протипоказано вакцинуватись (відео).

    Крім того, незабаром сімейні лікарі отримають доплати за вакцинацію пацієнтів.

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    Теги: статистика Україна Facebook коронавірус
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    Третю добу поспіль українські медики виявляють понад 10 тис. covid-хворих