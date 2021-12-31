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    Пандемія коронавірусу. ВООЗ дав прогноз на 2022 рік

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    Гостра стадія пандемії може закінчитися в 2022 році - Пандемія коронавірусу. ВООЗ дав прогноз на 2022 рік
    Гостра стадія пандемії може закінчитися в 2022 році
    фото з відкритих джерел

    Вірус продовжує мутувати і з'являються нові штами

    Всесвітня організація охорони здоров'я не може спрогнозувати, коли завершиться пандемія коронавірусу. Пояснюють це тим, що можуть з'явитися нові мутовані варіанти Covid-19. Про це повідомляє CNBC.

    «Оскільки ця пандемія затягується, цілком можливо, що нові варіанти можуть стати повністю стійкими до поточних вакцин, що вимагатиме адаптації препаратів», – сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

    На його думку, діяльність світових політичних лідерів сприяли поширенню нових варіантів та виникненню мутацій. І це може бути однією з причин, чому вірус продовжує мутувати й з'явився «Омікрон».

    Утім, якщо з’явиться стійкий до вакцини штам вірусу, виробникам доведеться розробляти нові препарати. Це означає, що у світі виникне дефіцит вакцин.

    Попри це, загальний прогноз доволі оптимістичний. Прогнозують, що гостра стадія пандемії може закінчитися вже у 2022 році.

    До слова, вчені оцінили смертність від «Омікрон»-штаму. Також вчені назвали новий симптом «Омікрону».

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    Теги: епідемія ВООЗ коронавірус
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    Пандемія коронавірусу. ВООЗ дав прогноз на 2022 рік