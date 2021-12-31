Пандемія коронавірусу. ВООЗ дав прогноз на 2022 рік

Гостра стадія пандемії може закінчитися в 2022 році

Вірус продовжує мутувати і з'являються нові штами

Всесвітня організація охорони здоров'я не може спрогнозувати, коли завершиться пандемія коронавірусу. Пояснюють це тим, що можуть з'явитися нові мутовані варіанти Covid-19. Про це повідомляє CNBC.

«Оскільки ця пандемія затягується, цілком можливо, що нові варіанти можуть стати повністю стійкими до поточних вакцин, що вимагатиме адаптації препаратів», – сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

На його думку, діяльність світових політичних лідерів сприяли поширенню нових варіантів та виникненню мутацій. І це може бути однією з причин, чому вірус продовжує мутувати й з'явився «Омікрон».

Утім, якщо з’явиться стійкий до вакцини штам вірусу, виробникам доведеться розробляти нові препарати. Це означає, що у світі виникне дефіцит вакцин.

Попри це, загальний прогноз доволі оптимістичний. Прогнозують, що гостра стадія пандемії може закінчитися вже у 2022 році.

До слова, вчені оцінили смертність від «Омікрон»-штаму. Також вчені назвали новий симптом «Омікрону».