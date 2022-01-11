Результати Франції доводять користь бустерної дози

Кількість тестувань у Франції. Дійшли до двох мільйонів тестів на день

Різниця в 40 разів між антиваксами та тими хто з бустером

Мовою оригіналу

Нашел очень крутую графическую аналитику по Франции.

График 1. Суточные госпитализации.

График 2. Суточные госпитализации в отделения реанимации и интенсивной терапии.

График 3. Текущее кол-во пациентов в больницах и ОРИТ.

График 4. Число летальных исходов.

Текущая динамика за последнюю неделю (по состоянию на 10 января):

ежедневная госпитализация: +26%

ежедневные поступления в отделения реанимации и интенсивной терапии: +17%

стационарные пациенты: +16%

пациенты реанимации и интенсивной терапии: +7%

ежедневная смертность в больницах: +15%

И последний очень важный график.

График 5. Госпитализации в зависимости от вакцинального статуса. Вот тут очень интересно, что есть разбивки по срокам с момента окончания полного курса.

Подпись к графику. Госпитализации пациентов 60-79 лет.

не вакцинированные (красный)

вакцинированные не более 3 мес (голубой)

вакцинированные 3-6 мес тому назад (синий)

вакцинированные более 6 мес (черный)

получили бустер (зеленый)

Разница в 40 раз между антиваксами и тем кто с бустером!!!

Читайте також:

Джерело: блог Євген Істребіна

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.