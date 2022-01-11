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    Думки вголос

    Результати Франції доводять користь бустерної дози

    Кількість тестувань у Франції. Дійшли до двох мільйонів тестів на день - Результати Франції доводять користь бустерної дози
    Кількість тестувань у Франції. Дійшли до двох мільйонів тестів на день
    фото: facebook.com/evgeny.istrebin

    Різниця в 40 разів між антиваксами та тими хто з бустером

    Мовою оригіналу

    Нашел очень крутую графическую аналитику по Франции.

    График 1. Суточные госпитализации.

    График 2. Суточные госпитализации в отделения реанимации и интенсивной терапии.

    График 3. Текущее кол-во пациентов в больницах и ОРИТ.

    График 4. Число летальных исходов.

    Текущая динамика за последнюю неделю (по состоянию на 10 января):

    • ежедневная госпитализация: +26%
    • ежедневные поступления в отделения реанимации и интенсивной терапии: +17%
    • стационарные пациенты: +16%
    • пациенты реанимации и интенсивной терапии: +7%
    • ежедневная смертность в больницах: +15%

    И последний очень важный график.

    График 5. Госпитализации в зависимости от вакцинального статуса. Вот тут очень интересно, что есть разбивки по срокам с момента окончания полного курса.

    Подпись к графику. Госпитализации пациентов 60-79 лет.

    • не вакцинированные (красный)
    • вакцинированные не более 3 мес (голубой)
    • вакцинированные 3-6 мес тому назад (синий)
    • вакцинированные более 6 мес (черный)
    • получили бустер (зеленый)

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    Результати Франції доводять користь бустерної дози
    Результати Франції доводять користь бустерної дози
    Результати Франції доводять користь бустерної дози
    Результати Франції доводять користь бустерної дози
    Результати Франції доводять користь бустерної дози
    фото: facebook.com/evgeny.istrebin

    Разница в 40 раз между антиваксами и тем кто с бустером!!!

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    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Франція вакцинація коронавірус
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    Результати Франції доводять користь бустерної дози