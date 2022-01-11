Результати Франції доводять користь бустерної дози
Різниця в 40 разів між антиваксами та тими хто з бустером
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Нашел очень крутую графическую аналитику по Франции.
График 1. Суточные госпитализации.
График 2. Суточные госпитализации в отделения реанимации и интенсивной терапии.
График 3. Текущее кол-во пациентов в больницах и ОРИТ.
График 4. Число летальных исходов.
Текущая динамика за последнюю неделю (по состоянию на 10 января):
- ежедневная госпитализация: +26%
- ежедневные поступления в отделения реанимации и интенсивной терапии: +17%
- стационарные пациенты: +16%
- пациенты реанимации и интенсивной терапии: +7%
- ежедневная смертность в больницах: +15%
И последний очень важный график.
График 5. Госпитализации в зависимости от вакцинального статуса. Вот тут очень интересно, что есть разбивки по срокам с момента окончания полного курса.
Подпись к графику. Госпитализации пациентов 60-79 лет.
- не вакцинированные (красный)
- вакцинированные не более 3 мес (голубой)
- вакцинированные 3-6 мес тому назад (синий)
- вакцинированные более 6 мес (черный)
- получили бустер (зеленый)
Разница в 40 раз между антиваксами и тем кто с бустером!!!
Джерело: блог Євген Істребіна