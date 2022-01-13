Дуже заразний і атакує молодь. Вісім важливих фактів про «Омікрон»

Попри легший перебіг «Омікрону», легковажити вірусом не варто

Covid-штам «Омікрон» частіше призводить до інфікування в домашніх осередках та має менший інкубаційний період, який складає в середньому три доби. Про це повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я України з посиланням на наукові дослідження.

МОЗ України зібрав вісім головних доведених фактів про цей різновид коронавірусу:

Заразитися «Омікроном» у домашніх осередках простіше, ніж «Дельтою». Новий штам має менший інкубаційний період – у середньому три доби (при інфікуванні «Дельтою» перші симптоми можуть з’явитися упродовж 2-5 днів – ред.). «Омікрон» вражає молодь, середній вік хворих на новий штам – 30,8 роки, у «Дельти» – 38,3 роки. Шанси повторно заразитися «Омікроном» набагато вищі, ніж в інших мутацій. Ризик реінфікації у штаму «Дельта» – 2,5%, в нового штаму – 13%, тобто, майже у п’ять разів. Нині штам «Омікрон» є чи не найзаразнішим, його інфекційність у 2,9 рази вища, ніж у «Дельти». У країнах, де він вже виявлений, подвоєння випадків зараження на рівні спільноти відбувається в 1,53 дня. Поки що бракує інформації для оцінки будь-якої зміни тяжкості інфекції, яку спричиняє «Омікрон». Попередні дані свідчать, що нових незвичних симптомів у хворих не спостерігається. Дані вказують на зниження ризику госпіталізацій серед інфікованих цим штамом. Порівняно зі штамом «Дельта», випадки захворювання на «Омікрон» мають на 15-20% менший ризик будь-якої госпіталізації та на 41% менший ризик госпіталізації з перебуванням протягом однієї або більше ночей в лікарні. Однак це не привід легковажити щодо нового штаму. Ризик потрапити до реанімації чи госпіталізації для «Омікрону» є вполовину меншим, ніж для «Дельти». Лише в 0,6% хворих на новий штам були госпіталізовані, порівняно з 1,6% у хворих на інші штами.

Графіка МОЗ

У Всесвітній організації охорони здоров’я наголошували на тому, що новий штам є серйозною формою коронавірусу. Попри легший перебіг, деякі хворі на «Омікрон» потраплятимуть до лікарень, що збільшуватиме навантаження на медичну систему під час пандемії. Хворі, які матимуть тяжкий перебіг захворювання (а такий теж можливий у разі інфікування новим штамом), можуть померти.

«Дані щодо госпіталізацій не є остаточними, адже у багатьох країнах все ще існує затримка між діагностикою захворювання та безпосередньо госпіталізацією. До того ж переважна більшість досліджень були проведені у країнах, де вже високий рівень охоплення щепленнями, а тому до лікарень потрапляє менше людей», – наголошують у міністерстві.

У МОЗ радять правильно носити маски, дотримуватися дистанції і регулярно мити руки, аби вберегтися від інфікування будь-яким штамом.

До слова, сімейні лікарі отримають доплати за вакцинацію пацієнтів.

У ВООЗ попередили, що Covid-штам «Омікрон» є особливо небезпечним для невакцинованих.