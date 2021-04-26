Експерт спрогнозував, коли в Україну потрапить «індійський» штам Covid-19

Після свят в Україні буде «природне» зростання захворюваності

Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що в Україну може прийти «індійський» штам коронавірусу, який наразі активно циркулює в Індії й Туреччині.

Рубан зазначив в ефірі каналу «Україна 24», що «індійський» штам коронавірусу може потрапити в Україну, коли українці почнуть повертатися з відпусток.

«Після свят буде зростання захворюваності, але природне, незначне. Більша тривога, що в Індії та Туреччині фіксується новий штам, який буде у нас наприкінці травня, бо люди повернуться з відпусток з цих країн. Він вирує у цих країнах, великий показник летальності та інфікування», – наголосив голова Держспоживслужби Києва.

Як відомо, «індійський» штам Covid-19 із подвійною мутацією почав ширитися світом.

Зазначимо, на днях у Чехії виявили «індійський» штам коронавірусу.

Варіант B.1.617 був вперше виявлений в Індії, але з тих пір був знайдений в інших частинах світу, включаючи Каліфорнію.

Професор Пол Хантер, професор медицини Університету Східної Англії, сказав, що поява індійського варіанту потенційно викликає занепокоєння, однак необхідні додаткові дослідження для вивчення ролі цих мутацій та їх впливу.