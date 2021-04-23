Яку небезпеку несе індійський штам коронавірусу

У індійського штаму є 2 мутації, які підвищують контагіозність (заразливість)

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В Индии 332 тыс новых случаев и 2256 летальных.

Если забивать болт на противоэпид мероприятия, + новый штамм , то так случается.

А еще я с интересом наблюдаю как европейские политики и врачи, а в особенности британские, которые еще неделю назад рассказывали, что данный штам не опасный, он просто требует внимания. Будут в течении недели менять свои слова. Ага, вирус не опасный, неееетттт...он просто почему-то прет шо дурной....

У индийского штамма есть 2 мутации, которые повышают контагиозность (заразность). Но все топ политики пока выражают глубокуую обеспокоенность.

Ну там хоть лаборатории проводят исследования, и ведутся научные работы, в отличии от нашей страны.

Лично мое мнение, сыграло роль стечение всех негативных обстоятельств.

1. Штамм более контагиозный.

2. Отмена части эпид мероприятий по запрету религиозных праздников.

3. Проведение политических митингов перед местными выборами.

Ииии... Все три фактора привели к такому бешенному росту. На самом деле там рост еще выше, просто не хватает тестов. Вчера провели 1,66 млн тестов, на страну с 1,4 млрд чел, это очень мало. Да и позитивность держится под 20%.

Вообшем там п*здец-п*здец, главное как скоро дойдет до нас. В Великобритании за неделю нашли в два раза больше индийского штама. Еще недавно из Индии прилетало в Великобританию по 50 авиарейсов в день.

Джерело: блог Євген Істребіна

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