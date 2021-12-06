У ВООЗ не виключили, що «Омікрон» може спричинити важку форму Covid-19

Початкові дані кажуть, що люди, які заразилися штамом «омікрон», як правило, переносять захворювання у легшій формі

Експерт ВООЗ ван Керкхове заявила, що поки що рано судити про небезпеку «Омікрону»

Експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія ван Керкхове заявила в ефірі телеканалу CBS, що початкові дані про ступінь тяжкості коронавірусної інфекції «омікрон», що викликається новим штамом, свідчать про легку форму захворювання, додавши, що робити остаточний висновок ще рано.

«Наші дані щодо ступеня тяжкості захворювання, що викликається омікрон-штамом, поповнюються день у день. <…> Початкові дані кажуть, що люди, які заразилися штамом «омікрон», як правило, переносять захворювання у легшій формі, але говорити поки що дуже рано», — сказала ван Керкхове.

Вона пояснила, що слід дочекатися повного одужання інфікованих «Омікроном».

Експект підкреслила, що незважаючи на те, що інфекція, що провокується «Омікроном», потенційно легка, потрібно вжити заходів для стримування поширення цього варіанту коронавірусу.

Справа в тому, що зростання кількості хворих підвищить навантаження на лікарні та спровокує підвищення смертності.

Раніше Китайські вчені назвали три головні небезпечні властивості «омікрон»-штаму, а експерт з Італії розповів про його заразність.

Як відомо, Швейцарія посилила правила в'їзду з Південної Африки та низки країн.

Також через новий covid-штам 12 країн заборонили польоти до Південної Африки. Кріт того, через новий штам коронавірусу Німеччина б'є на сполох та закриває небо.

А ще Британія припинила польоти до шести країн через новий штам коронавірусу.

Нраніше стало відомо, що Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою «омікрон».

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