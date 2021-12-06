Четверта доза. Ізраїль визнав необхідність подальшої вакцинації населення

В Ізраїлі поки не збираються скасовувати або пом'якшувати карантинні обмеження

Найбільше систему охорони здоров'я Ізраїлю нині турбує новий штам «Омікрон»

В Міністерстві охорони здоров’я Ізраїлю не виключають, що скоро доведеться щеплювати населення четвертою дозою вакцини від коронавірусу. Про це пишуть «Вісті».

Хоча добовий показник заражень в Ізраїлі знижується, а випадків захворювання на штам «Омікрон» виявлено лише 11, у МОЗ поки не бачать можливості скасування або пом'якшення карантинних обмежень. Про це гендиректор мінохоронздоров'я проф. Нахман Аш сказав в інтерв'ю Ynet 6 грудня.

«Поки що ми не знаємо, наскільки ефективні вакцини від коронавірусу проти нової мутації», – заявив він.

За даними МОЗ, за останню добу коефіцієнт заражень (R) знову збільшився і досяг 1,05, а це означає, що інфекція знову поширюється. Проте найбільше систему охорони здоров'я нині турбує «Омікрон». Лікар також уточнив, що зараз обговорюється питання необхідності отримання четвертої дози вакцини через півроку після третьої. «Мені здається, що зараз судити про це зарано, але немає сумніву, що рішення доведеться приймати в найближчому майбутньому. З одного боку, ми перевіримо, як зберігається ефективність вакцинації, і, звичайно, візьмемо до уваги і моменти, пов'язані з появою нової мутації. Після цього буде ухвалено рішення», – заявив Нахман.

Нагадаємо, Ізраїль із 23 листопада розпочав вакцинацію від коронавірусу дітей 5-11 років.

Також відомо, що в Ізраїлі третє щеплення стало обов'язковим для отримання Covid-паспорта.

Як повідомлялося, в Ізраїлі у 11-річного хлопчика виявили нову мутацію коронавірусу.

Також, в Ізраїлі нещеплений тренер заразив 90 дітей.