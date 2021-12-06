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    Дев'ять регіонів виходять із «червоної» зони

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    Дев'ять регіонів виходять із «червоної» зони
    фото: glavcom.ua

    Із 7 грудня столиця перебуватиме у «жовтій» зоні

    Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення послабити карантин в деяких українських областях. Із «червоної» зони виходять дев’ять регіонів, повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

    Комісія прийняла рішення вивести з «червоної» зони Київ та вісім областей:

    • Донецьку,
    • Дніпропетровську,
    • Івано-Франківську,
    • Луганську,
    • Львівську,
    • Одеську,
    • Рівненську,
    • Херсонську.

    Із 7 грудня ці регіони переходять в «жовту» зону.

    Як відомо, із 6 грудня почали діяти нові правила карантину, які торкнулись у першу чергу невакцинованих українців. Тепер відвідувати громадські заклади в «жовтій» зоні зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти Covid-19 та має відповідний документ – «жовтий» сovid-сертифікат чи довідку 063/о.

    Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти Covid-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна буде використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ – сovid-сертифікат про одужання.

    В «жовтій» зоні громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів.

    Із 7 грудня «червона» зона скоротиться і буде охоплювати 10 регіонів:

    • Запорізьку,
    • Сумську,
    • Миколаївську,
    • Житомирську,
    • Київську,
    • Хмельницьку,
    • Чернігівську,
    • Волинську,
    • Черкаську,
    • Вінницьку.

    Нагадаємо, очільник МОЗ Віктор Ляшко озвучив відсоток українців, які пройшли повний курс Covid-вакцинації.

    До слова, щоб отримати 1000 гривень за програмою «єПідтримка» вакцинованим необхідно згенерувати сертифікат вакцинації у застосунку «Дія».

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    Теги: здоров'я медицина надзвичайні ситуації карантин щеплення вакцинація столиця коронавірус Олег Немчінов
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    Дев'ять регіонів виходять із «червоної» зони