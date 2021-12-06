Дев'ять регіонів виходять із «червоної» зони

Із 7 грудня столиця перебуватиме у «жовтій» зоні

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення послабити карантин в деяких українських областях. Із «червоної» зони виходять дев’ять регіонів, повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

Комісія прийняла рішення вивести з «червоної» зони Київ та вісім областей:

Донецьку,

Дніпропетровську,

Івано-Франківську,

Луганську,

Львівську,

Одеську,

Рівненську,

Херсонську.

Із 7 грудня ці регіони переходять в «жовту» зону.

Як відомо, із 6 грудня почали діяти нові правила карантину, які торкнулись у першу чергу невакцинованих українців. Тепер відвідувати громадські заклади в «жовтій» зоні зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти Covid-19 та має відповідний документ – «жовтий» сovid-сертифікат чи довідку 063/о.

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти Covid-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна буде використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ – сovid-сертифікат про одужання.

В «жовтій» зоні громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів.

Із 7 грудня «червона» зона скоротиться і буде охоплювати 10 регіонів:

Запорізьку,

Сумську,

Миколаївську,

Житомирську,

Київську,

Хмельницьку,

Чернігівську,

Волинську,

Черкаську,

Вінницьку.

Нагадаємо, очільник МОЗ Віктор Ляшко озвучив відсоток українців, які пройшли повний курс Covid-вакцинації.

До слова, щоб отримати 1000 гривень за програмою «єПідтримка» вакцинованим необхідно згенерувати сертифікат вакцинації у застосунку «Дія».