Не влаштовує назва: росіянин позивається до ВООЗ через штам «Омікрон»
У судовій заяві бізнесмен вимагає заборонити ВООЗ використовувати слово «омікрон» для позначення штаму коронавірусу
У Росії засновник мережі офтальмологічних клінік подав до суду на російське представництво Світової організації охорони здоров'я з приводу назви нового штаму коронавірусу. Штам був названий так само, як і клініка – «Омікрон», пише NGS.ru.
У позовній заяві зазначається, що з метою впізнаваності бренду «Омікрон» позивачем витрачено колосальні кошти на рекламу. «Так раніше при введенні в пошуковому рядку слова «омікрон» серед перших протягом тривалого періоду часу видавалася інформація про медичну офтальмологічну клініку позивача, тепер же при введенні цього слова випадає інформація, що несе тривогу, страх, жах і не має нічого спільного з медичною. діяльністю позивача, отже, неминучі колосальні фінансові втрати для нього», – йдеться у позовній заяві.
У судовій заяві бізнесмен вимагає заборонити ВООЗ використовувати слово «омікрон» для позначення штаму коронавірусу або будь-якої іншої інфекції, зобов'язати ВООЗ видалити цей термін у будь-яких документах, пов'язаних з новим штамом Covid-19, а також стягнути з відповідача витрати на сплату держмита у розмірі 6000 рублів.
Раніше повідомлялося, чому Всесвітня організація охорони здоров'я пропустила дві літери грецького алфавіту при виборі назви для нового штаму вірусу SARS-CoV-2.
Нагадаємо, опубліковано перше зображення «Омікрон»-штаму. А раніше ВООЗ дала назву новому штаму коронавірусу.
Як відомо, вчені виявили, що штам коронавірусу «Омікрон» вшестеро заразніший, ніж «Дельта».