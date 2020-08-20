Глава МОЗ: в Україні за добу проводять близько 20 тисяч ПЛР-тестів



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Ще у квітні в Україні проводили 200 тестувань на Covid-19 за добу

Медики майже в 100 разів – якщо порівняти з першими тижнями квітня – збільшили кількість тестувань методом ПЛР

У порівнянні з квітнем кількість тестувань на Covid-19 методом ПЛР в Україні зросла майже в 100 разів – останнім часом на добу тестують близько 20 тис. осіб.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов.

«Ми майже в 100 разів – якщо порівняти з першими тижнями квітня – збільшили кількість тестувань методом ПЛР. Було 200 тестувань на добу, зараз ми вже тестуємо близько 20 тис. на добу, і звичайно, забезпечені всіма тест-системами», – зазначив міністр.

За його словами, якщо говорити про виділення коштів на тестування, то «ми на сьогодні повністю забезпечені всіма тест-системами».

«Із 2, 9 млрд гривень, які свого часу було виділено, 600 млн пішло саме на фінансування лабораторних центрів, що включало закупівлю як тест-систем, так і додаткового обладнання», – уточнив Степанов.

Він зазначив, що у МОЗ, окрім коштів, виділених з держбюджету, є програма фінансування зі Світовим банком, на ці кошти в тому числі планується закупити 1 млн 200 тис. тест-систем.

«Щодо тест-систем, то тут проблеми немає», – запевнив Степанов.

До слова, за добу 18 серпня в Україні було зафіксовано новий антирекорд за кількістю нових випадків зараження, захворіли 1 967 осіб.

Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом минулої доби зафіксували у Харківській області – 247.

Коронавірус в Україні

Всього 96403

Одужали 49737

Хворіють 44522

Померли 2144

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Також найбільші показники приросту нових хворих за попередню добу демонструють місто Київ (215 випадків), Львівська (188 випадків), Івано-Франківська (163 випадки), Чернівецька (154 випадки) та Одеська (123 випадки) області.

Джерело: Укрінформ