ВООЗ: колективний імунітет не допоможе побороти коронавірус



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19 серпня у світі зафіксовано 22 325 345 випадків коронавірусу Фото: REUTERS

Побороти коронавірус можуть допомогти лише заходи, що обмежують його поширення

Колективний імунітет не допоможе побороти коронавірус, що викликав пандемію Covid-19 - принаймні сьогодні на це розраховувати не можна.

Про це заявив директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Майкл Раян.

Він повідомив, що побороти коронавірус можуть допомогти ефективно лише заходи, що обмежують його поширення. Колективний імунітет, який багато медиків називають головним захистом від нового вірусу, Раян оцінив як недостатньо надійний на сьогодні механізм.

«Глобальне населення ще далеко не досягло того рівня імунітету, який дозволяє зупинити це захворювання. Ми не будемо жити в надії, що колективний імунітет стане нашим порятунком. Зараз це не рішення», - заявив Раян.

Зазначимо, що станом на цю годину у світі зафіксовано 22 325 345 випадків коронавірусу.

Напередодні Всесвітня організація охорони здоров’я висловила стурбованість через те, що нова хвиля коронавірусу пов'язана з людьми 20-ти, 30-ти і 40 років, багато хто з яких навіть не знали, що вони інфіковані.

Нагадаємо, дослідники заявили, що коронавірус став більш заразним, але менш смертельним.

Також вчені оприлюднили нову версію виникнення коронавірусу. Хвороба могла виникнути ще у 2012 році.

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