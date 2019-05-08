Супрун розповіла, чим можна замінити цибулю у стравах



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Цибулю можна замінити на не менш корисні та поживні продукти

Ріпчасту цибулю, яка містить мало вітамінів та мінералів, можна замінити, наприклад, на поживніші зелену цибулю та порей. Співставними і не такими антисоціальними продуктами можуть бути кріп, кориця, імбир, кінза та насіння коріандру. Про це розповіла в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Facebook.

«Виявляється, цибулю можна замінити на не менш корисні та поживні продукти. Ріпчаста цибуля містить мало вітамінів та мінералів. Значно поживнішими є зелена цибуля та порей», - повідомила вона.

Ці два продукти, з її слів, містять багато кемпферолу. «Це корисний для здоров’я судин флавоноїд, який наразі активно досліджують у зв’язку із потенційними протипухлинними властивостями. Кемпферолу багато в квасолі, молодих бобах, вині, малині, спеції гвоздиці та чорному чаї. Тому можна обирати і ці продукти», - відзначила Супрун.

У пореї та зеленій цибулі, зауважила вона, багато вітамінів А, К, В6 та магнію. «Ви здивуєтеся, але співставний вміст вітамінів та мінералів також в кропиві. Її можна додавати до зеленого борщу чи рису», - порадила в.о. міністра.

Водночас вона вказала, що у цибулі є пребіотики - речовини, які полюбляє кишкова мікрофлора. «Утім, розчинну клітковину цибулі можна замінити в раціоні коренеплодами: селерою чи пастернаком, вівсяною та перловою кашею чи яблуками», - вказала Супрун.

Також, за її словами, цибуля корисна для печінки. Вона знижує рівень цукру в крові, допомагає нормалізувати баланс ліпопротеїнів та зменшує запалення. «Але лише в разі поєднання зі здоровим збалансованим раціоном», - наголосила урядовець.

«Співставними і не такими антисоціальними продуктами можуть бути кріп, кориця, імбир, кінза та насіння коріандру. Це лише приклади продуктів, які корисні і запашні. Але жодні з них не є ліками», - зазначила Супрун.

Що стосується смаження цибулі, то, з її слів, можна «трохи зекономити та збагатити смак страв завдяки уже згаданим спеціям та зелені», або посмажити редиску. Однак, смаження продуктів до золотистої скоринки називаються реакція Майяра, а продукти такої реакції «шкідливі для здоров’я, і залучені в розвиток діабету, серцево-судинних хвороб та порушення роботи нирок». У паштет чи печеню замість цибулі Супрун запропонувала багаті на клітковину та мінерали яблука, груші, або уже згадані пастернак чи селеру.

«І наостанок. Якщо ви все-таки купуватимете цибулю — вживайте її лише як частину збалансованого харчування, а не для лікування хвороб», - вказала вона, додавши, що до прикладу, цибуля не лікує застуду, а проти грипу допомагають лише вчасна вакцинація та щоденна гігієна.