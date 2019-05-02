Гройсман розповів, коли в Україні запрацює безкоштовна діагностика



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Мамографію, рентген, ехокардіографію, ЕКГ і УЗД можна буде робити безплатно

Реформа системи охорони здоров'я триватиме і надалі, тому вже із січня 2020 року в Україні запрацюють нові механізми фінансування медичної допомоги на всіх рівнях.

Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман написав у Facebook.

«З 1 січня 2020 року нові механізми фінансування запрацюють на всіх рівнях медичної допомоги - від первинної ланки до стаціонару», - зазначив він.

За словами Гройсмана, протягом 2019 року влада буде реалізовувати пілотний проект реформи екстреної медицини в п'яти областях України і місті Київ, оновлювати матеріально-технічну базу «швидкої», проводити навчання медпрацівників.

Окрім того, буде вводитися центральна електронна система, щоб робота диспетчерських служб була більш ефективною. Далі ці зміни будуть поширюватися на всю Україну.

«У цьому році запрацює програма Безкоштовна діагностика. За направленням свого лікаря можна буде безкоштовно отримати діагностичні і лікувальні послуги. Серед них: різні аналізи, мамографія, п'ять видів рентгена, ехокардіографія, ЕКГ, шість видів УЗД», - нагадав Гройсман.

Прем'єр-міністр також зазначив, що у 2019 році продовжиться підготовка до трансформації спеціалізованої допомоги: поліклінік і стаціонарів.