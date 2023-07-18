Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Глава НСЗУ дала рекомендацію пацієнтам, які мають скарги на сімейного лікаря

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Глава НСЗУ дала рекомендацію пацієнтам, які мають скарги на сімейного лікаря
Як зазначає очільниця НСЗУ, рейтинги лікарень та лікарів – попереду
фото з відкритих джерел

«Попри війну, в кожного залишається право змінити свого сімейного лікаря»

Якщо людині не підходить його сімейний лікар або він порушує права в межах договірних зобов’язань, то найпростіше, що може зробити пацієнт, – поскаржитися керівнику медичного закладу. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла голова Національної служби здоров’я України (НСЗУ) Наталя Гусак.

«Попри війну, в кожного залишається право змінити свого сімейного лікаря. Дійсно, на окремих територіях це достатньо складно зробити, бо часом поруч залишається лише один лікар – тоді вибору нема. Всі керівники медзакладів знають, що будь-який договір з НСЗУ укладається на користь третьої сторони – пацієнта. І пацієнту важливо це розуміти під час комунікації як з лікарем, так і з керівництвом закладу. Фіксація та розгляд таких звернень – частина договірних зобов’язань надавача медичних послуг перед НСЗУ. Як правило, вже на цьому етапі питання вирішується», – пояснила Гусак.

Як зазначає очільниця НСЗУ, рейтинги лікарень та лікарів – попереду.

«Але ми вже оприлюднили дашборд для усіх українців, не тільки для пацієнтів, а й для власників лікарень, для керівників закладів, які є проактивними і хотіли би більше дізнатися про свій заклад. На дашборді є інформація про структуру скарг на той чи інший заклад. Розвиваючи цю модель, в майбутньому зможемо говорити і про окремих лікарів, аби люди могли собі обрати», – каже голова Національної служби здоров’я України.

Нагадаємо, що НСЗУ назвала головні скарги пацієнтів. Виявилося, що найчастіше українці скаржаться на те, що в лікарнях у них вимагають гроші.

До слова, медицина на тимчасово окупованих територіях перебуває в критичному стані. Представники місцевого «Міністєрства здравоохранєнія» приходили до українських лікарів на початку окупації та дивувалися, що в амбулаторіях є комп'ютери.

Читайте також: Глава НСЗУ Наталя Гусак: За лікування пацієнта з інсультом лікарня отримує до 131,5 тис. грн
Теги: медицина лікар лікарня НСЗУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Почему возникают продолжительные кровотечения
Украинцев предупредили о наследственной болезни, вызывающей сильные кровотечения
21 червня, 03:27
Переселенці з Херсона Наталії Андрєєвій видалили майже 20-кілограмову пухлину
На Кіровоградщині лікарі видалили пухлину вагою майже 20 кілограмів
20 червня, 19:59
Очільник лікарні Мечникова звинувачує Філатова в «рейдерському захопленні медзакладу»
«Товста смердючка». Мер Дніпра та керівник лікарні полаялися в соцмережі
22 червня, 22:15
Воїну провели численні операції, щоб врятувати обличчя
Переніс 68 операцій та 60 переливань крові. Лікарі створили «титанове» обличчя воїну ЗСУ (фото)
3 липня, 22:06
На фото та відео видно, що одіозний політик Саакашавілі дуже змінився
Ув'язнений Саакашвілі зробив гучну заяву щодо своїх політичних амбіцій у Грузії
3 липня, 18:37
Зірка серіалу
Дар'я Петрожицька потрапила в лікарню (фото)
7 липня, 18:34
Герпес – антропонозне вірусне захворювання, яке викликається вірусом простого герпесу
Як лікувати герпес – поради лікарів
14 липня, 14:08
Херсон. Одна з камер у катівні російських військових
«Електрошок прикладали до оголених грудей»: подробиці катувань українок в окупованому Херсоні
13 липня, 14:51
Окупанти здивувалися, що в українських амбулаторіях є комп'ютери
Глава НСЗУ розповіла, як українська реформована медицина здивувала окупантів
Вчора, 15:32

Здоров'я

Глава НСЗУ дала рекомендацію пацієнтам, які мають скарги на сімейного лікаря
Глава НСЗУ дала рекомендацію пацієнтам, які мають скарги на сімейного лікаря
Одній із областей України загрожує епідемія кору
Одній із областей України загрожує епідемія кору
Глава НСЗУ пояснила, що вважати співпрацею з окупантами для медиків
Глава НСЗУ пояснила, що вважати співпрацею з окупантами для медиків
Який мед безпечний та найкорисніший? Американські медики дали пораду
Який мед безпечний та найкорисніший? Американські медики дали пораду
Глава НСЗУ розповіла, як українська реформована медицина здивувала окупантів
Глава НСЗУ розповіла, як українська реформована медицина здивувала окупантів
ВООЗ оголосила популярний підсолоджувач «можливим канцерогеном»
ВООЗ оголосила популярний підсолоджувач «можливим канцерогеном»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Підрив Кримського моста. Як Путіну доповідали «гарні» новини (відео)
20K
Контрнаступ ЗСУ уповільнюється. Міноборони назвало причину
18K
Речник проєкту «Хочу жити» розповів, як росіяни здаються у полон
16K
Підрив Кримського моста. Окупанти екстрено будуватимуть тимчасову переправу
15K
Вихід із зернової угоди – «чорний лебідь» для Росії
12K
Чи буде Росія топити військовий флот Туреччини?

Новини

Спека та подекуди дощі з грозами: прогноз погоди на 18 липня
Сьогодні, 06:01
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
16 липня, 11:17
Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
15 липня, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
14 липня, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту