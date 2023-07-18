Глава НСЗУ дала рекомендацію пацієнтам, які мають скарги на сімейного лікаря

«Попри війну, в кожного залишається право змінити свого сімейного лікаря»

Якщо людині не підходить його сімейний лікар або він порушує права в межах договірних зобов’язань, то найпростіше, що може зробити пацієнт, – поскаржитися керівнику медичного закладу. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла голова Національної служби здоров’я України (НСЗУ) Наталя Гусак.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Попри війну, в кожного залишається право змінити свого сімейного лікаря. Дійсно, на окремих територіях це достатньо складно зробити, бо часом поруч залишається лише один лікар – тоді вибору нема. Всі керівники медзакладів знають, що будь-який договір з НСЗУ укладається на користь третьої сторони – пацієнта. І пацієнту важливо це розуміти під час комунікації як з лікарем, так і з керівництвом закладу. Фіксація та розгляд таких звернень – частина договірних зобов’язань надавача медичних послуг перед НСЗУ. Як правило, вже на цьому етапі питання вирішується», – пояснила Гусак.

Як зазначає очільниця НСЗУ, рейтинги лікарень та лікарів – попереду.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Але ми вже оприлюднили дашборд для усіх українців, не тільки для пацієнтів, а й для власників лікарень, для керівників закладів, які є проактивними і хотіли би більше дізнатися про свій заклад. На дашборді є інформація про структуру скарг на той чи інший заклад. Розвиваючи цю модель, в майбутньому зможемо говорити і про окремих лікарів, аби люди могли собі обрати», – каже голова Національної служби здоров’я України.

Нагадаємо, що НСЗУ назвала головні скарги пацієнтів. Виявилося, що найчастіше українці скаржаться на те, що в лікарнях у них вимагають гроші.

До слова, медицина на тимчасово окупованих територіях перебуває в критичному стані. Представники місцевого «Міністєрства здравоохранєнія» приходили до українських лікарів на початку окупації та дивувалися, що в амбулаторіях є комп'ютери.