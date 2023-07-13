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«Електрошок прикладали до оголених грудей»: подробиці катувань українок в окупованому Херсоні

Євгеній Гладун
glavcom.ua
«Електрошок прикладали до оголених грудей»: подробиці катувань українок в окупованому Херсоні
Херсон. Одна з камер у катівні російських військових
фото: Суспільне

Представники РФ катували жінок побиттям, електрострумом, холодною водою, погрозами та приниженням

Правозахисники Центру прав людини Zmina встановили близько 30 жінок, які в різний період часу утримувалися у приміщенні ізолятора тимчасового тримання № 1 ГУ Нацполіції в окупованій Херсонській області. Про це йшлося на пресконференції «Жіночі камери» херсонської катівні: презентація звіту про утримуваних Росією українок».

«Нам вдалося зафіксувати випадки катувань щодо п'яти жінок. Це побиття, застосування електроструму, використання води. Воду або заливали до рота, або натягали на голову бавовняну тканину, поливали, а коли вона висихала, то стискалася і не пропускала повітря. Електрошок прикладали до оголених грудей», – розповіла  правова аналітикиня Центру Zmina Онисії Синюк.

За її словами, жінок постійно принижували. Їх примусово роздягали під час затримання і не тільки, погрожували зґвалтуванням їх та їхніх дітей.

Окупанти застосовували психологічне насильство. Зокрема деякі катування проводилися в камерах в присутності інших жінок для залякування затриманих. Самі катування проводилися вдень і вночі; крики чули в усіх приміщеннях ізолятора, наголошувалося на пресконференції.

Одну з потерпілих змушували слухати крики її чоловіка, якого утримували в камері напроти. Для більш дієвого емоційного сприйняття двері обох камер були відчинені.

Затримання жінок проходило з порушенням усіх прав. Їм не повідомлялося, чому їх затримують, куди везуть. Кількість людей у камерах удвічі й більше перевищувала норми перебування в ІТТ. На миття в душі відводилося 5 хвилин. Їжу привозили раз на день, в недостатній кількості, до вечора вона скисала. Медичного забезпечення не було, а коли дуже рідко приїжджав лікар, він казав, що жінки симулюють хвороби, розповіли на пресконференції. 

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила ще одного колаборанта у звільненому Херсоні. На початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисник добровільно допомагав рашистам ув’язнювати та катувати учасників руху опору.

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Теги: війна лікар злочини проти людяності хвороби окупація

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