«Товста смердючка». Мер Дніпра та керівник лікарні полаялися в соцмережі

Між міським головою Дніпра та генеральним директором Дніпровської лікарні ім. Мечникова розгорівся конфлікт

Між міським головою Дніпра Борисом Філатовим та генеральним директором Дніпровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергієм Риженком розгорівся конфлікт. З’ясування стосунків почалося після публікації Сергія Риженка, в якій очільник лікарні звинувачує мера Дніпра в «рейдерському захопленні медзакладу».

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«Останній місяць по території лікарні Мечникова ходять люди, які заміряють рулетками нашу землю, фотографують та знімають на камеру, фабрикують факти. Хочеться спитати: це рейдерство чи просто підготовка? Сьогодні на сесії міськради по лікарні Мечникова почув запит депутата Філатова. Дуже було чутно мера Дніпра, але мою відповідь, на жаль, почули тільки депутати», – написав Риженко.

Риженко звинувачує Філатова в рейдерському захопленні медзакладу фото: скріншот з допису Риженка

Борис Філатов не забарився з відповіддю у коментарях під дописом. Він назвав Риженка санлікарем, а також закинув тому невизначеність політичних уподобань. «Коли люди подібні Вам відкривають свого смердючого рота, то у них виключається мозок», – написав мер Дніпра.

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За словами Філатова, «ніхто не підтримує ніяких міфічних рейдерів». Також мер поскаржився, що Риженко на сесії міськради 21 червня не підтримав запит до правоохоронців стосовно заяви про можливе рейдерство.

«Послухай мене, метросексуал, якщо ти вважаєш себе правим, то можеш звернутися з заявою до прокуратури або поліції з відповідними доказами. Але Ви, нешановний Сергію Анатолійовичу, продовжуєте ховатися за спинами славетного колективу лікарні, примушувати людей писати безглузді коментарі та істерити, як баба на базарі», – додав мер Дніпра.

Зі свого боку, Риженко назвав Філатова жирненьким цуциком та констатував, що «на жаль, алкоголь не завжди допомагає знайти відповідь, але допомагає забути питання».

Риженко звинувачує Філатова в алкоголізмі фото: скріншот з допису Риженка

Риженко назвав Філатова «жирненьким цуциком» фото: скріншот з допису Риженка

Пізніше Філатов опублікував великий допис в якому називає очільника лікарні Мечникова «начальником санепідемстанції», що ні бельмеса не розуміє в медицині, відбувший при Януковичі замміністром, при Порошенкові депутатом, а при Зеленському улюбленцем влади, постійно бреше та маніпулює суспільством».

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Філатов опублікував великий допис в якому називає очільника лікарні Мечникова «начальником санепідемстанції» фото: скріншот з допису Бориса Філатова

Філатов опублікував великий допис в якому називає очільника лікарні Мечникова «начальником санепідемстанції» фото: скріншот з допису Бориса Філатова

Філатов опублікував великий допис в якому називає очільника лікарні Мечникова «начальником санепідемстанції» фото: скріншот з допису Бориса Філатова

Філатов опублікував великий допис в якому називає очільника лікарні Мечникова «начальником санепідемстанції» фото: скріншот з допису Бориса Філатова

Філатов опублікував великий допис в якому називає очільника лікарні Мечникова «начальником санепідемстанції» фото: скріншот з допису Бориса Філатова

Філатов опублікував великий допис в якому називає очільника лікарні Мечникова «начальником санепідемстанції» фото: скріншот з допису Бориса Філатова

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