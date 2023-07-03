Переніс 68 операцій та 60 переливань крові. Лікарі створили «титанове» обличчя воїну ЗСУ (фото)

Якби протез «не прижився», його б довелося зняти, а обличчя Романа на все життя залишилося б деформованим

Львівські хірурги провели надскладну операцію 44-річному бійцю ЗСУ Роману Єрмоленко з Дніпропетровщини, який під час артобстрілу росіян втратив майже всю праву частину обличчя. Подробиці історії поранення та відновлення чоловіка повідомили у Центрі «Незламні».

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Як зазначається, захисник служив у складі 92-й окремій механізованій бригади. У жовтні 2022 року Роман разом з побратимами потрапив під обстріл окупантів у Луганській області (в районі Стельмахівки). Тоді вижити вдалося лише трьом захисникам з групи у 12 осіб.

Роман опинився серед цих «щасливців», однак мав критичні поранення. Спершу чоловік потрапив до Харкова, а потім перебував в одній із київських реанімацій. Після двомісячних старань лікарів, які врешті врятували його життя, Роману довелося ампутувати нижню кінцівку.

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Також йому провели численні операції, щоб врятувати обличчя – там утворилася вм'ятина без кісткової основи.

Загалом боєць витримав 68 оперативних втручань й близько 60 переливань крові. «Найстрашніше, це коли ти усвідомлюєш свій стан і свою безпорадність. Я не хотів, не уявляв своє життя таким», – пригадав воїн.

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До Львова у центр «Незламні» чоловік потрапив на реконструкцію обличчя та протезування ноги. Хірурги вже провели Роману надскладну операцію зі встановлення індивідуального титанового протезу верхньої та нижньої щелепи, скронево-нижнього щелепного суглоба та дна орбіти.

За словами щелепно-лицевого хірургу Олег Ковтуняка, ризики під час операції були чималі: якби протез «не прижився», його б довелося зняти, а обличчя Романа на все життя залишилося б деформованим.

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Однак, за підсумком, все вдалося. Наразі Роман проходить реабілітацію й може вільно розмовляти та їсти. Також він пережив протезування кінцівки, тому також навчається наново ходити.

У чоловіка є двоє дітей: дівчинка 19-ти років та 11-річний син, тому йому є задля кого відновлюватися, йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Львові лікарі провели найскладнішу реконструктивну операцію, під час якої вдалося заново сформувати череп пацієнтові – захиснику України, який на фронті отримав важке мінно-вибухове поранення голови.