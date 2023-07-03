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Переніс 68 операцій та 60 переливань крові. Лікарі створили «титанове» обличчя воїну ЗСУ (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Переніс 68 операцій та 60 переливань крові. Лікарі створили «титанове» обличчя воїну ЗСУ (фото)
Воїну провели численні операції, щоб врятувати обличчя
фото: Центр «Незламні»

Якби протез «не прижився», його б довелося зняти, а обличчя Романа на все життя залишилося б деформованим

Львівські хірурги провели надскладну операцію 44-річному бійцю ЗСУ Роману Єрмоленко з Дніпропетровщини, який під час артобстрілу росіян втратив майже всю праву частину обличчя. Подробиці історії поранення та відновлення чоловіка повідомили у Центрі «Незламні».

Як зазначається, захисник служив у складі 92-й окремій механізованій бригади. У жовтні 2022 року Роман разом з побратимами потрапив під обстріл окупантів у Луганській області (в районі Стельмахівки). Тоді вижити вдалося лише трьом захисникам з групи у 12 осіб.

Роман опинився серед цих «щасливців», однак мав критичні поранення. Спершу чоловік потрапив до Харкова, а потім перебував в одній із київських реанімацій. Після двомісячних старань лікарів, які врешті врятували його життя, Роману довелося ампутувати нижню кінцівку.

Також йому провели численні операції, щоб врятувати обличчя – там утворилася вм'ятина без кісткової основи.

Загалом боєць витримав 68 оперативних втручань й близько 60 переливань крові. «Найстрашніше, це коли ти усвідомлюєш свій стан і свою безпорадність. Я не хотів, не уявляв своє життя таким», – пригадав воїн.

5 фото
На весь екран

До Львова у центр «Незламні» чоловік потрапив на реконструкцію обличчя та протезування ноги. Хірурги вже провели Роману надскладну операцію зі встановлення індивідуального титанового протезу верхньої та нижньої щелепи, скронево-нижнього щелепного суглоба та дна орбіти.

За словами щелепно-лицевого хірургу Олег Ковтуняка, ризики під час операції були чималі: якби протез «не прижився», його б довелося зняти, а обличчя Романа на все життя залишилося б деформованим.

Однак, за підсумком, все вдалося. Наразі Роман проходить реабілітацію й може вільно розмовляти та їсти. Також він пережив протезування кінцівки, тому також навчається наново ходити.

У чоловіка є двоє дітей: дівчинка 19-ти років та 11-річний син, тому йому є задля кого відновлюватися, йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Львові лікарі провели найскладнішу реконструктивну операцію, під час якої вдалося заново сформувати череп пацієнтові – захиснику України, який на фронті отримав важке мінно-вибухове поранення голови.

Теги: війна лікар обстріл чоловік роман поранення

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