Ув'язнений Саакашвілі зробив гучну заяву щодо своїх політичних амбіцій у Грузії

Саакашвілі має намір брати активну участь у політичних процесах у його рідній країні

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі з палати клініки «Вівамед» взяв у понеділок по відеозв'язку участь у судовому процесі проти нього у справі про нібито розгін мирного мітингу опозиції 7 листопада 2007 року та погром у той же день у телекомпанії «Імеді». Він не визнає себе винним у порушених проти нього кримінальних справах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Чому в ув'язненні тримають абсолютно невинну людину? Я не чинив злочинів, у яких мене звинувачують», – заявив Саакашвілі.

Саакашвілі також сказав, що тюремне ув'язнення його «не зламає» і він продовжить політичну боротьбу для зміни чинної влади Грузії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я маю намір брати активну участь у політичних процесах у Грузії. Ми обов'язково змінимо чинну владу і не допустимо громадянського протистояння», – сказав Саакашвілі, підкресливши, що є громадянином України і гордий цим.

Колишній президент Грузії запропонував владі відкриту дискусію, де грузинський народ дасть свою оцінку.

Зазначимо, що експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі дистанційно під'єднатися до засідання суду вперше із 1 лютого поточного року. На фото помітно, що стан експрезидента Грузії суттєво погіршився: Саакашвілі значно схуд. Саакашвілі відповів на заяву лідерів «Грузинської мрії», зокрема голови парламенту Шалви Папуашвілі, який заявив, що всі, включно з євродепутатами, причетними до «кампанії дезінформації», повинні вибачитися.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У травні Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відмовив у позові адвокатів Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, з вимогою його переведення в закордонну клініку з метою лікування.

У 2018 році суд Грузії заочно засудив Михайла Саакашвілі у справах про амністію обвинувачених у смерті Сандро Гіргвліані та побиття колишнього депутата парламенту Валерія Гелашвілі. Суд визнав Михайла Саакашвілі винним у зловживаннях та перевищенні посадових повноважень. Він був засуджений до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня 2021 року. 1 жовтня він був затриманий у Тбілісі, після чого поміщений до в'язниці у місті Руставі, де оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі. 20 листопада Саакашвілі перевели у військовий шпиталь у місті Горі, де він припинив голодування. 12 травня минулого року Саакашвілі був поміщений до цивільної клініки «Вівамед» у Тбілісі, де він знаходиться і дотепер. У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу – сфальшованими.