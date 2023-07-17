Глава НСЗУ розповіла, як українська реформована медицина здивувала окупантів
Наталя Гусак: «У Криму і на Донбасі після деокупації потрібні будуть системні рішення, як вибудовувати там систему охорони здоров’я»
Медицина на тимчасово окупованих територіях перебуває в критичному стані. Представники місцевого «Міністєрства здравоохранєнія» приходили до українських лікарів на початку окупації та дивувалися, що в амбулаторіях є комп'ютери. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла голова Національної служби здоров’я України Наталя Гусак.
«Дивувалися, що ми фінансували лікаря-ФОП, аби він надавав послуги під обстрілами. Це все поза межами їхнього розуміння», – зазначила Гусак.
Враховуючи це, голова НСЗУ наголошує, що після деокупації всієї України на територіях Криму та Донецької й Луганської областей треба буде впроваджувати комплексні зміни в медицині.
«Тому, напевно, заходячи до Криму після деокупації, так само як і на Донбасі, потрібні будуть системні рішення, як вибудовувати там систему охорони здоров’я, як доносити інформацію до людей. До цього ми вже готуємося», – анонсувала посадовиця.
Наталя Гусак додала, що наразі Україна не має достатньо інформації про те, що відбувається на окупованих територіях, тому запропоновано окремий пакет для окупованих територій. Окрім цього, лікарі, які працюють у регіонах, які часто обстрілюються ворогом, отримують вищу зарплату, ніж інші працівники таких же спеціалізацій в Україні, оскільки їх мотивують залишатися і працювати навіть під постійними обстрілами.
Нагадаємо, що НСЗУ назвала головні скарги пацієнтів. Виявилося, що найчастіше українці скаржаться на те, що в лікарнях у них вимагають гроші.
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