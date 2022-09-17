Ізраїль завдав авіаудару по аеропорту Дамаска, – ЗМІ

Через авіаудар загинули п'ятеро людей

Ізраїль завдав авіаудару по аеропорту Дамаска. Внаслідок атаки загинуло п'ятеро військових. Про це повідомляє Reuters.

«Ізраїль завдав авіаудару по міжнародному аеропорту Дамаска в Сирії та інших позиціях на південь від столиці, убивши п'ятьох солдатів і завдавши матеріальних збитків», – йдеться у повідомленні.

Агентство також зазначає, що у сирійському Міноборони стверджують, що система ППО перехопила атаку та збила більшість ракет.

Нагадаємо, 31 серпня військово-повітряні сили Ізраїлю атакували міжнародний аеропорт Алеппо в Сирії, завдавши кілька ракетних ударів.

Додамо, 5 серпня, ізраїльські ЗМІ повідомили, що у Газі внаслідок удару армії оборони Ізраїлю був ліквідований один із лідерів терористичної організації «Ісламський джихад».

Уночі, 6 серпня, палестинське терористичне угруповання «Ісламський джихад» обстріляло Ізраїль. По території цієї країни були випущені більше 100 ракет.

Додамо, 15 серпня армія Ізраїлю завдала кілька ракетних ударів по іранських військовим об'єктам у Сирії. У тому числі удари були завдані поряд з військовою базою РФ у Тартусі.