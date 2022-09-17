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Ізраїль завдав авіаудару по аеропорту Дамаска, – ЗМІ

Альона Боженко
glavcom.ua
Ізраїль завдав авіаудару по аеропорту Дамаска, – ЗМІ
Ізраїль атакував аеропорт Дамаска
фото ілюстративне

Через авіаудар загинули п'ятеро людей 

Ізраїль завдав авіаудару по аеропорту Дамаска. Внаслідок атаки загинуло п'ятеро військових. Про це повідомляє Reuters.

«Ізраїль завдав авіаудару по міжнародному аеропорту Дамаска в Сирії та інших позиціях на південь від столиці, убивши п'ятьох солдатів і завдавши матеріальних збитків», – йдеться у повідомленні.

Агентство також зазначає, що у сирійському Міноборони стверджують, що система ППО перехопила атаку та збила більшість ракет.

Нагадаємо, 31 серпня військово-повітряні сили Ізраїлю атакували міжнародний аеропорт Алеппо в Сирії, завдавши кілька ракетних ударів. 

Додамо, 5 серпня, ізраїльські ЗМІ повідомили, що у Газі внаслідок удару армії оборони Ізраїлю був ліквідований один із лідерів терористичної організації «Ісламський джихад».

Уночі, 6 серпня, палестинське терористичне угруповання «Ісламський джихад» обстріляло Ізраїль. По території цієї країни були випущені більше 100 ракет.

Додамо, 15 серпня армія Ізраїлю завдала кілька ракетних ударів по іранських військовим об'єктам у Сирії. У тому числі удари були завдані поряд з військовою базою РФ у Тартусі.

Теги: Сирія Ізраїль

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