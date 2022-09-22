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Ізраїль вирішив допомогти росіянам, які тікають від мобілізації

Надія Клочко
glavcom.ua
Ізраїль вирішив допомогти росіянам, які тікають від мобілізації
Прем'єр Ізраїлю закликав збільшити кількість авіарейсів із РФ
фото з відкритих джерел

За даними ЗМІ, прем’єр Ізраїлю планує вжити заходів для розміщення в країні росіян, які вирішили втекти від мобілізації

Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід закликав керівництво національної авіакомпанії El Al збільшити кількість рейсів з Росії через оголошення часткової мобілізації. Про це пише NEWS.ru.co.il із посиланням на джерело в канцелярії глави уряду.

Про прохання Лапіда до глави ізраїльського перевізника стало відомо з вечірнього випуску телеканалу «Кан-11». Прем'єр-міністр уточнив, що також потрібно вжити заходів щодо подальшого розміщення приїжджих.

Як відомо, після оголошення часткової мобілізації росіяни почали масово виїжджати за кордон. На кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією та іншими державами спостерігається великий ажіотаж і кількість охочих виїхати з Росії продовжує зростати. 

Водночас не усі сусіди готові допомагати росіянам. 21 вересня міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що його держава не видаватиме гуманітарні чи інші види віз росіянам, які ухиляються від мобілізації. 

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів. У зв’язку з оголошенням Кремлем часткової мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.

Увечері 21 вересня у містах Росії відбулися акції протесту проти мобілізації. Поліція затримала понад тисячу учасників протестних акцій

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Теги: мобілізація росія Ізраїль

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