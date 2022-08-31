Ізраїль завдав ракетних ударів по сирійському аеропорту Алеппо

Аеропорт розташований поряд з передмістям міста Аль-Найреб

Військово-повітряні сили Ізраїлю атакували міжнародний аеропорт Алеппо в Сирії, завдавши кілька ракетних ударів. Про це повідомляє агентство SANA.

Ізраїльські літаки атакували аеропорт о 20:00 за місцевим часом.

В результаті ракетних ударів ніхто не постраждав, військові зафіксували лише матеріальні збитки.

За повідомленнями агентства, аеропорт розташований поряд з передмістям міста Аль-Найреб. Жодних коментарів із ізраїльської сторони поки що не надходило.

Також іранські ЗМІ повідомляють, що удар по аеропорту завдали перед тим, як там мав здійснити посадку літак з Ірану, літак змінив курс і приземлився в аеропорту Дамаска. Близько 22:00 сирійські ЗМІ повідомили про нову атаку ЦАХАЛу. Удари наносилися по цілях в Дамаску та його околицях.

Нагадаємо, учора, 5 серпня, ізраїльські ЗМІ повідомили, що у Газі внаслідок удару армії оборони Ізраїлю був ліквідований один із лідерів терористичної організації «Ісламський джихад».

Уночі, 6 серпня, палестинське терористичне угруповання «Ісламський джихад» обстріляло Ізраїль. По території цієї країни були випущені більше 100 ракет.

Додамо, 15 серпня армія Ізраїлю завдала кілька ракетних ударів по іранських військовим об'єктам у Сирії. У тому числі удари були завдані поряд з військовою базою РФ у Тартусі.