Європейський регулятор дозволив зберігати вакцину від Pfizer у звичайній морозильній камері

Тепер вакцину можна зберігати до двох тижнів при температурі від -25 до -15, що є стандартним режимом для фармацевтичного холодильника

Європейське агентство з лікарських засобів схвалило зберігання вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech протягом короткого часу в звичайному фармацевтичному холодильнику.

Відповідну інформацію оприлюднено на сайті EMA.

Тепер вакцину можна зберігати до двох тижнів при температурі від -25 до -15, що є стандартним режимом для фармацевтичного холодильника.

Очікується, що таке рішення сприятиме швидкому розгортанню і поширенню вакцини в ЄС — завдяки зниженню потреби в режимі наднизьких температур на всьому ланцюжку поставок препарату.

До останнього часу вакцину Pfizer/BioNTech дозволялося зберігати у спеціальних холодильниках при температурі від -60 до -90.

Регулятор США дозволив використовувати вакцину Pfizer/BioNTech наприкінці грудня 2020 року для людей віком від 16 років.

Вакцина виробництва німецької біотехнологічної компанії BioNTech і американського фармгіганта Pfizer ефективна для 95% (94% — для людей від 65 років). Дві дози вакцини вводять внутрішньом'язово з інтервалом у 21 день.

Вакцину виробництва Pfizer/BioNTech зареєстрували в Україні 23 лютого. У МОЗ заявили, що до нашої країни препарат може надійти вже в квітні.