  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Європейський регулятор дозволив зберігати вакцину від Pfizer у звичайній морозильній камері

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Європейський регулятор дозволив зберігати вакцину від Pfizer у звичайній морозильній камері

    Тепер вакцину можна зберігати до двох тижнів при температурі від -25 до -15, що є стандартним режимом для фармацевтичного холодильника

    Європейське агентство з лікарських засобів схвалило зберігання вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech протягом короткого часу в звичайному фармацевтичному холодильнику.

    Відповідну інформацію оприлюднено на сайті EMA.

    Тепер вакцину можна зберігати до двох тижнів при температурі від -25 до -15, що є стандартним режимом для фармацевтичного холодильника.

    Очікується, що таке рішення сприятиме швидкому розгортанню і поширенню вакцини в ЄС — завдяки зниженню потреби в режимі наднизьких температур на всьому ланцюжку поставок препарату.

    До останнього часу вакцину Pfizer/BioNTech дозволялося зберігати у спеціальних холодильниках при температурі від -60 до -90.

    Регулятор США дозволив використовувати вакцину Pfizer/BioNTech наприкінці грудня 2020 року для людей віком від 16 років.

    Вакцина виробництва німецької біотехнологічної компанії BioNTech і американського фармгіганта Pfizer ефективна для 95% (94% — для людей від 65 років). Дві дози вакцини вводять внутрішньом'язово з інтервалом у 21 день.

    Вакцину виробництва Pfizer/BioNTech зареєстрували в Україні 23 лютого. У МОЗ заявили, що до нашої країни препарат може надійти вже в квітні.

    Теги: ЄС США
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies