Фахівці розповіли, як уберегтися від теплового удар і що не можна робити
Тепловий удар – найтяжчий прояв теплового ураження та результат порушення терморегуляції
Через активне та небезпечне сонячне проміння українці ризикують перегрітися або отримати тепловий удар
За словами медиків, найчастіше жертвами теплових ударів стають підлітки, що активно займаються спортом, і маленькі діти, яких залишають без нагляду у транспортних засобах або інших приміщеннях. Про це попереджає пресслужба МОЗ.
Тепловий удар – найтяжчий прояв теплового ураження та результат порушення терморегуляції, оскільки температура тіла може підвищитися вище 40 градусів. Ураження супроводжується порушенням функцій ЦНС (делірій або кома).
Як захиститися від теплового удару
Крім захисту одягом, медики рекомендують якомога більше вживати води та відпочивати у прохолодних місцях. При підозрі на теплове виснаження або тепловий удар необхідно якомога швидше охолодити потерпілого.
Чого не можна робити при тепловому ураженні
- не можна змащувати постраждалі ділянки шкіри спиртовмісними засобами, бо вони ускладнюють загоєння. Не можна застосовувати речовини на жировій основі;
- дітям не підходять спреї та мазі, що містять бензокаїн (анестезин), бо він може спровокувати алергію. Не можна класти лід або воду з льодом;
- ні в якому разі не можна розрізати пухирці на шкірі в місцях опіків.
Як вберегти дитину від теплового удару
- обов’язково надягайте малюкові світлу панамку і легкий одяг з натуральних тканин;
- уникайте перебування на сонці в жарку пору року в період з 10 до 15 години та остерігайтеся хмарних днів, оскільки ультрафіолет все одно потрапляє на шкіру;
- за 20-30 хвилин до прогулянки нанесіть на відкриті ділянки шкіри дитини сонцезахисний крем з фактором захисту не менше 25-30 одиниць. Кожні дві години потрібно заново нанести крем;
- навчіть дитину користуватися окулярами, панамкою та майками;
- перші сонячні ванни Вашої дитини не повинні перевищувати 5-6 хвилин, а після утворення засмаги – 8-10 хвилин.