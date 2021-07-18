Фахівці розповіли, як уберегтися від теплового удар і що не можна робити

Через активне та небезпечне сонячне проміння українці ризикують перегрітися або отримати тепловий удар

За словами медиків, найчастіше жертвами теплових ударів стають підлітки, що активно займаються спортом, і маленькі діти, яких залишають без нагляду у транспортних засобах або інших приміщеннях. Про це попереджає пресслужба МОЗ.

Тепловий удар – найтяжчий прояв теплового ураження та результат порушення терморегуляції, оскільки температура тіла може підвищитися вище 40 градусів. Ураження супроводжується порушенням функцій ЦНС (делірій або кома).

Як захиститися від теплового удару

Крім захисту одягом, медики рекомендують якомога більше вживати води та відпочивати у прохолодних місцях. При підозрі на теплове виснаження або тепловий удар необхідно якомога швидше охолодити потерпілого.

Чого не можна робити при тепловому ураженні

не можна змащувати постраждалі ділянки шкіри спиртовмісними засобами, бо вони ускладнюють загоєння. Не можна застосовувати речовини на жировій основі;

дітям не підходять спреї та мазі, що містять бензокаїн (анестезин), бо він може спровокувати алергію. Не можна класти лід або воду з льодом;

ні в якому разі не можна розрізати пухирці на шкірі в місцях опіків.

Як вберегти дитину від теплового удару