Минула ніч у Києві виявилась найтеплішою за 141 рік

У ніч на 16 липня мінімальна температура не опустилась нижче +24,4°С

Температурні рекорди липня тривають

Ніч на 16 липня у Києві виявилась найтеплішою за 141 рік від початку спостережень. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, мінімальна температура сьогодні не опустилась нижче +24,4°С, що на 2,4°С тепліше, ніж це було у 2001 році.

За прогнозом синоптиків, у Києві 16 липня вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер змінних напрямків, 3-5 м/с, температура – 32-34°.

До кінця тижня у Києві очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

З початку календарного літа в Києві встановлено 12 температурних рекордів.

Через спеку столичні дорожники у посиленому режимі здійснюють полив і миття вулиць.

Зазначимо, найближчий тиждень в Україні буде пекельно спекотним. Іноді стовпчики термометрів будуть підійматимуться до +37°. Невеликі дощі з грозами, які періодично очікуються, ніяк не вплинуть на температуру.

А новий кліматичний звіт Всесвітньої метеорологічної організації стверджує, що рекордна спека лише починається і до 2025 року глобальна температура помітно зростатиме.

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