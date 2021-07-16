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    Минула ніч у Києві виявилась найтеплішою за 141 рік

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    У ніч на 16 липня&nbsp;мінімальна температура не опустилась нижче +24,4&deg;С - Минула ніч у Києві виявилась найтеплішою за 141 рік
    У ніч на 16 липня мінімальна температура не опустилась нижче +24,4°С
    Фото з відкритих джерел

    Температурні рекорди липня тривають

    Ніч на 16 липня у Києві виявилась найтеплішою за 141 рік від початку спостережень. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

    За даними спостережень метеостанції, мінімальна температура сьогодні не опустилась нижче +24,4°С, що на 2,4°С тепліше, ніж це було у 2001 році.

    За прогнозом синоптиків, у Києві 16 липня вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер змінних напрямків, 3-5 м/с, температура – 32-34°.

    До кінця тижня у Києві очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    З початку календарного літа в Києві встановлено 12 температурних рекордів.

    Через спеку столичні дорожники у посиленому режимі здійснюють полив і миття вулиць.

    Зазначимо, найближчий тиждень в Україні буде пекельно спекотним. Іноді стовпчики термометрів будуть підійматимуться до +37°. Невеликі дощі з грозами, які періодично очікуються, ніяк не вплинуть на температуру.

    А новий кліматичний звіт Всесвітньої метеорологічної організації стверджує, що рекордна спека лише починається і до 2025 року глобальна температура помітно зростатиме.

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    Теги: прогноз погоди Київ спека рекорд літо
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    Минула ніч у Києві виявилась найтеплішою за 141 рік