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    Спека не перешкода. У п’ятницю в Києві відбудуться масові ярмарки (адреси)

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    Сезон ягід у розпалі - Спека не перешкода. У п’ятницю в Києві відбудуться масові ярмарки (адреси)
    Сезон ягід у розпалі
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні в Києві очікується спека до 34 градусів.

    У п’ятницю, 16 липня, в Києві триватимуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

    Так, сьогодні ярмарки відбудуться:

    • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116;
    • Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
    • Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
    • Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
    • Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна);
    • Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

    Крім того, у вихідні, 17-18 липня, у столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.

    Нагадаємо, у зв’язку зі спекою, що тримається у столиці, на ярмарках заборонено продаж продуктів, що швидко псуються.

    За прогнозом синоптиків, у Києві 16 липня вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер змінних напрямків, 3-5 м/с, температура – 32-34°.

    Через спеку столичні дорожники у посиленому режимі здійснюють полив і миття вулиць.

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    Теги: Київ торгівля продукти спека ярмарок
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    Спека не перешкода. У п’ятницю в Києві відбудуться масові ярмарки (адреси)