Звикайте до +35: синоптики кажуть, спека стане частою гостею

В Україні температура повітря все частіше буде аномально підійматися

Спека до понад +35°С все частіше буде повторюватися. Істотне зростання температури повітря почали фіксувати в Україні ще від середини 1990 років XX століття.

Про це заявила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух в ефірі Радіо НВ.

Особливо спекотними є останні п'ять років.

За її словами, це свідчить про те, що у нас відбувається прискорення кліматичних змін, і такі процеси характерні не тільки для України, але і всієї північної півкулі. Отож хвилі спеки в Україні відбуватимуться все частіше.

«На жаль, вони дійсно будуть все частіше і частіше. Тобто це підвищення температури, яке у нас спостерігалося, воно буде і надалі, і цей процес стає більш інтенсивним. Все частіше і частіше ми говоримо про рекорди, і саме рекорди, пов'язані з аномально високою температурою», – сказала Віра Балабух.

Причиною таких змін є людська діяльність, зокрема викиди парникових газів.

Нагадаємо, зараз Україна – одна із найгарячіших країн у Європі.

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