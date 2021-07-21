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    Звикайте до +35: синоптики кажуть, спека стане частою гостею

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    Високі температури будуть для українців звичними - Звикайте до +35: синоптики кажуть, спека стане частою гостею
    Високі температури будуть для українців звичними

    В Україні температура повітря все частіше буде аномально підійматися

    Спека до понад +35°С все частіше буде повторюватися. Істотне зростання температури повітря почали фіксувати в Україні ще від середини 1990 років XX століття.

    Про це заявила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух в ефірі Радіо НВ.

    Особливо спекотними є останні п'ять років.

    За її словами, це свідчить про те, що у нас відбувається прискорення кліматичних змін, і такі процеси характерні не тільки для України, але і всієї північної півкулі. Отож хвилі спеки в Україні відбуватимуться все частіше.

    «На жаль, вони дійсно будуть все частіше і частіше. Тобто це підвищення температури, яке у нас спостерігалося, воно буде і надалі, і цей процес стає більш інтенсивним. Все частіше і частіше ми говоримо про рекорди, і саме рекорди, пов'язані з аномально високою температурою», – сказала Віра Балабух.

    Причиною таких змін є людська діяльність, зокрема викиди парникових газів.

    Нагадаємо, зараз Україна – одна із найгарячіших країн у Європі.

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    Теги: спека повітря
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    Звикайте до +35: синоптики кажуть, спека стане частою гостею