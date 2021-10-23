Керівник Центру легеневого здоров’я Львова назвав головну небезпеку штаму «Дельта»

Стан людини, що заразилася штамом «Дельта», може різко погіршитися за лічені години

«Зранку пацієнт може бути в нормальному стані, а до вечора ураження легень становить майже 100%»

«Дельта» штам коронавірусної інфекції є однією з основних причин нинішнього спалаху коронавірусу в Україні. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів керівник Центру легеневого здоров’я Львова Любомир Рак.

На думку медика, відмінності цього варіанту коронавірусної інфекції настільки суттєві, що «Дельту» можна вважати навіть іншою хворобою.

Лікар підкреслив, що перебіг хвороби при зараженні «Дельта» штамом часто відбувається без високої температури (37-38 градусів), з невеликою нежиттю.

«При цьому відбувається швидке наростання негативних симптомів. Зранку пацієнт може бути в нормальному стані, а до вечора ураження легень становить майже 100%, що потребує вживання реанімаційних заходів», – пояснив Любомир Рак.

Згідно з даними нещодавнього дослідження, ревакцинація препаратом проти Covid-19 компаній Pfizer Inc. і BioNTech SE може зіграти вирішальну роль в усуненні постійної загрози для здоров’я населення, пов’язаної з пандемією. Щеплення суттєво підвищує захист навіть проти штаму «Дельта».

Також слід нагадати, що в Україні протягом минулої доби виявлено понад 23 тис. нових хворих на Covid-19.

Тим часом на тлі спалаху Covid-19 українці маиявсово вакцинуються: пункти щеплень встановили рекорд.

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