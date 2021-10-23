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    В Україні за добу виявлено понад 23 тис. нових хворих на Covid-19

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    Минулої доби від коронавірусу в Україні померло 483 особи - В Україні за добу виявлено понад 23 тис. нових хворих на Covid-19

    Минулої доби від коронавірусу в Україні померло 483 особи

    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби госпіталізували 5362 осіб

    Станом на ранок 23 жовтня, в Україні зафіксовано 23229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1777, медпрацівників – 438. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 5362 особи;
    • летальних випадків – 483;
    • одужало – 8330 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2748614 осіб;
    • одужало – 2369695 осіб;
    • летальних випадків – 63486;
    • проведено ПЛР-тестувань – 13927353.

    Напередодні, 289468 людей вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 203265 людей, повністю імунізовані – 86203 людини.

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    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8760924 людини, з них отримали одну дозу – 8760922 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6915377 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15676299 щеплень.

    95% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані.

    Нагадаємо, в Україні минулої доби, виявили майже 23,8 тис. нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 614 людей. Це нові антирекорди за весь час пандемії у країні. Госпіталізували 5141 особу з коронавірусом, одужали – 8530 осіб.

    Протестували за добу методом ПЛР – майже 73 тис. осіб, методом ІФА – 15,5 тис., експрес-тестами – майже 45,8 тис.

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    Теги: хвороби епідемія коронавірус
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    В Україні за добу виявлено понад 23 тис. нових хворих на Covid-19