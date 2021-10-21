«Вакцинація – це чипування». Деякі «слуги» не вірять в існування коронавірусу

Радуцький уточнив, що «далеко не всі» народні депутати вакцинувалися від коронавірусної хвороби

Заядлі антивакцинатори зі «Слуги народу» вірять у чипування та не визнають коронавірус. Про це розповів журналістам голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, «слуга» Михайло Радуцький, пише УНІАН.

За словами нардепа, цього тижня планується розгляд проекту постанови (№6154) щодо обмеження допуску у будівлю парламенту. Зокрема передбачатиметься, що народні депутати, журналісти та інші особи можуть зайти у Раду лише за наявності документів про вакцинацію, довідок з негативним тестом чи одужання після Covid-19.

За словами голови комітету, передбачено, що ця постанова набуде чинності з відтермінуванням через технічні причини. Документ почне діяти не пізніше 15 листопада. Тому під час наступного пленарного тижня (з 2 по 5 листопада) ці обмеження в парламенті не діятимуть.

Радуцький уточнив, що «далеко не всі» народні депутати вакцинувалися від коронавірусної хвороби.

«Я вакцинований. Люди притомні всі вакциновані. Але ж, ви знаєте, що у нас у фракції є люди, які вважають, що це «чипізація», що вірусу не існує», – сказав Радуцький.

Нагадаємо, «слуга» Камельчук відзначився скандальною заявою проти вакцинації.