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    «Вакцинація – це чипування». Деякі «слуги» не вірять в існування коронавірусу

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    Цього тижня планується розгляд проекту постанови (№6154) щодо обмеження допуску у будівлю парламенту невакцинованих - «Вакцинація – це чипування». Деякі «слуги» не вірять в існування коронавірусу
    Цього тижня планується розгляд проекту постанови (№6154) щодо обмеження допуску у будівлю парламенту невакцинованих
    Фото: Слуга Народу / Facebook

    Радуцький уточнив, що «далеко не всі» народні депутати вакцинувалися від коронавірусної хвороби

    Заядлі антивакцинатори зі «Слуги народу» вірять у чипування та не визнають коронавірус. Про це розповів журналістам голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, «слуга» Михайло Радуцький, пише УНІАН.

    За словами нардепа, цього тижня планується розгляд проекту постанови (№6154) щодо обмеження допуску у будівлю парламенту. Зокрема передбачатиметься, що народні депутати, журналісти та інші особи можуть зайти у Раду лише за наявності документів про вакцинацію, довідок з негативним тестом чи одужання після Covid-19.

    За словами голови комітету, передбачено, що ця постанова набуде чинності з відтермінуванням через технічні причини. Документ почне діяти не пізніше 15 листопада. Тому під час наступного пленарного тижня (з 2 по 5 листопада) ці обмеження в парламенті не діятимуть.

    Радуцький уточнив, що «далеко не всі» народні депутати вакцинувалися від коронавірусної хвороби.

    «Я вакцинований. Люди притомні всі вакциновані. Але ж, ви знаєте, що у нас у фракції є люди, які вважають, що це «чипізація», що вірусу не існує», – сказав Радуцький.

    Нагадаємо, «слуга» Камельчук відзначився скандальною заявою проти вакцинації.

    Читайте також: «Слуги» бояться щеплень? Стало відомо, чи будуть примусово вакцинувати нардепів
    Теги: хвороби щеплення вакцинація партія Слуга народу коронавірус Михайло Радуцький
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    «Вакцинація – це чипування». Деякі «слуги» не вірять в існування коронавірусу