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    В Україні вперше в сезоні через коронавірус перенесли футбольний матч

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    Львівський &laquo;Рух&raquo; пішов на карантин - В Україні вперше в сезоні через коронавірус перенесли футбольний матч
    Львівський «Рух» пішов на карантин
    Фото з відкритих джерел

    Львівський «Рух» не зможе виставити команду на гру проти «Інгульця»

    Матч 11 туру між львівським «Рухом» та «Інгульцем» з Петрово 17 жовтня не відбудеться. У команді господарів зафіксовано серйозний спалах коронавірусної інфекції. COVID-19 виявили в 11 гравців команди, інформує «Футбол NEWS».

    Згідно з відомостями джерела, півзахисник «Руху» Павло Оріховський переніс коронавірус у максимально складній формі. Пік захворювання вже пройдено, футболіст іде на поправку. Крім того, коронавірус був виявлений ще й у співробітників клубу – двоє з них госпіталізовані. Відомо, що позитивні тести на ковід здали всі воротарі команди.

    Наразі «Рух» призупинив тренування та пішов на карантин. Гру з «Інгульцем» перенесли на резервний день. Це – перший випадок скасування матчу у вищій лізі в новому сезоні.

    Тур стартує сьогодні, матчем «Зоря» – «Шахтар». Початок матчу о 17:00, трансляція на «Футбол 1».

    «Динамо» зіграє 16 жовтня у Львові проти однойменної команди. Початок – о 17:00, трансляція на «Футбол 2».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    В Україні вперше в сезоні через коронавірус перенесли футбольний матч