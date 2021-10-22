На тлі спалаху Covid-19 українці масово вакцинуються: пункти щеплень встановили рекорд

Зробити щеплення від коронавірусу вже можна й на вокзалах

95% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані

В Україні за минулу добу зробили covid-щеплення майже 270 тисячам людей. Це новий рекорд за весь час кампанії з вакцинації від коронавірусу.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено майже 8,6 млн людей, з них отримали одну дозу – майже 8,6 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6,8 млн осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено майже 15,4 млн щеплень.

Графіка МОЗ

95% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані, зазначили в МОЗ.

Разом з тим в Україні фіксуються також нові антирекорди: 23 тисячі хворих за добу та понад 600 смертей.

Крім того, названі головні причини смерті українців у жовтні.

Нагадаємо, що лікарка спростувала найголовніші страхи нардепів щодо коронавірусу. Стало відомо, скільки нардепів досі невакциновані, депутат Радуцький оприлюднив лячні дані.

Деякі «слуги» не вірять в існування коронавірусу та впевнені, що «вакцинація – це чипування».

Графіка МОЗ

Також епідеміологиня спрогнозувала, яким буде карантин в Україні на новорічні свята.

Зазначимо також, що українці наступного року будуть повторно проходити повний курс вакцинації.