  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    На тлі спалаху Covid-19 українці масово вакцинуються: пункти щеплень встановили рекорд

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зробити щеплення від коронавірусу вже можна й на вокзалах - На тлі спалаху Covid-19 українці масово вакцинуються: пункти щеплень встановили рекорд
    Зробити щеплення від коронавірусу вже можна й на вокзалах
    фото: Цензор.нет

    95% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані

    В Україні за минулу добу зробили covid-щеплення майже 270 тисячам людей. Це новий рекорд за весь час кампанії з вакцинації від коронавірусу.

    Як повідомляє пресслужба МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено майже 8,6 млн людей, з них отримали одну дозу – майже 8,6 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6,8 млн осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

    Загалом проведено майже 15,4 млн щеплень.

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    95% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані, зазначили в МОЗ.

    Разом з тим в Україні фіксуються також нові антирекорди: 23 тисячі хворих за добу та понад 600 смертей.

    Крім того, названі головні причини смерті українців у жовтні.

    Нагадаємо, що лікарка спростувала найголовніші страхи нардепів щодо коронавірусу. Стало відомо, скільки нардепів досі невакциновані, депутат Радуцький оприлюднив лячні дані.

    Деякі «слуги» не вірять в існування коронавірусу та впевнені, що «вакцинація – це чипування».

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    Також епідеміологиня спрогнозувала, яким буде карантин в Україні на новорічні свята.

    Зазначимо також, що українці наступного року будуть повторно проходити повний курс вакцинації.

    Читайте також:
    Теги: українці рекорд Україна епідемія карантин щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На тлі спалаху Covid-19 українці масово вакцинуються: пункти щеплень встановили рекорд