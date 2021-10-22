На тлі спалаху Covid-19 українці масово вакцинуються: пункти щеплень встановили рекорд
95% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані
В Україні за минулу добу зробили covid-щеплення майже 270 тисячам людей. Це новий рекорд за весь час кампанії з вакцинації від коронавірусу.
Як повідомляє пресслужба МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено майже 8,6 млн людей, з них отримали одну дозу – майже 8,6 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6,8 млн осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено майже 15,4 млн щеплень.
95% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані, зазначили в МОЗ.
Разом з тим в Україні фіксуються також нові антирекорди: 23 тисячі хворих за добу та понад 600 смертей.
Крім того, названі головні причини смерті українців у жовтні.
Нагадаємо, що лікарка спростувала найголовніші страхи нардепів щодо коронавірусу. Стало відомо, скільки нардепів досі невакциновані, депутат Радуцький оприлюднив лячні дані.
Деякі «слуги» не вірять в існування коронавірусу та впевнені, що «вакцинація – це чипування».
Також епідеміологиня спрогнозувала, яким буде карантин в Україні на новорічні свята.
Зазначимо також, що українці наступного року будуть повторно проходити повний курс вакцинації.
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