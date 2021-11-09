Весь цвіт Партії Регіонів і Тимошенко. Хто прощався із Юхимом Звягільським (фоторепортаж)

Таку концентрацію колишніх регіоналів в одному місці тепер можна зустріти хіба що на похороні

Пересічні люди, які сьогодні опинилися в урядовому кварталі, могли подумати, що потрапили до машини часу. Такої кількості колишніх представників Партії регіонів в одному місці останнім часом важко було зустріти. Зібрався весь «біло-блакитний» бомонд: Володимир Рибак, Раїса Богатирьова, Анатолій Близнюк, Олександр Лук'янченко, Борис Колесніков, Ельбрус Тедеєв, Равіль Сафіуллін, Олена Бондаренко, Тетяна Бахтеєва… Навідався навіть такий нечастий гість публічних заходів як найбагатша людина країни Ринат Ахметов, проте ненадовго.

Привід для такої зустрічі був сумний – на 89 році коронавірус забрав легендарну для української політики особистість – одного з засновників Партії регіонів та депутата восьми скликань Верховної Ради Юхима Звягільського. Останнє досягнення унікальне в історії українського парламентаризму – Звягільський двічі відкривав перше засідання парламенту як найстарший депутат.

На прощання з легендарним політиком і бізнесменом прийшли не тільки його колишні однопартійці. Шану Звягільському в Клубі Кабміну віддали представники влади: спікер Руслан Стефанчук, який особисто висловив співчуття родичам померлого, перший віцеспікер Олександр Корнієнко, мер Києва Віталій Кличко. Також на прощанні була присутня фракція «Батьківщини» ледь не в повному складі на чолі з Юлією Тимошенко.

Цікаво, що прощання зі Звягільским, навіть через те, що він помер від коронавірусу, проходило з відкритою труною. І Юлія Тимошенко до неї доторкнулась...

Нагадаємо, із 1979 до 1992 року Звягільський був директором шахти імені Засядька виробничого об’єднання «Донецьквугілля», а протягом 1975-1979 років – директором шахтоуправління «Куйбишевське».

Він був єдиним народним депутатом, якого обирали вісім разів поспіль. У 2019 році він уперше з 1990-го не балотувався до парламенту.

У 1993 році Юхима Звягільського призначили першим віцепрем'єр-міністром при голові Кабміну Леоніді Кучмі. Після відставки Кучми з вересня 1993 до червня 1994 року був виконувачем обов’язків прем'єр-міністра України.

Із листопада 1994 року по березень 1997 року проживав у Ізраїлі, ховаючись від слідства за підозрою у зловживанні службовим становищем в Україні.

У 2006 і 2007 роках Звягільський пройшов до Раду за списком Партії регіонів, у 2012-му – знову балотувався від політсили по мажоритарці.

На виборах у 2014-му Звягільський знову пішов у депутати, але вже як самовисуванець в 45-му окрузі, частина якого була окупована проросійськими бойовиками. Зрештою вибори там відбулися тільки на чотирьох дільницях, а Звягільський переміг, отримавши рекордно низьку кількість голосів – 1454.

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