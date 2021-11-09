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    Весь цвіт Партії Регіонів і Тимошенко. Хто прощався із Юхимом Звягільським (фоторепортаж)

    Церемонія прощання із Юхимом Звягільським. 09 листопада 2021 року - Весь цвіт Партії Регіонів і Тимошенко. Хто прощався із Юхимом Звягільським (фоторепортаж)
    Церемонія прощання із Юхимом Звягільським. 09 листопада 2021 року
    фото: glavcom.ua

    Таку концентрацію колишніх регіоналів в одному місці тепер можна зустріти хіба що на похороні

    Пересічні люди, які сьогодні опинилися в урядовому кварталі, могли подумати, що потрапили до машини часу. Такої кількості колишніх представників Партії регіонів в одному місці останнім часом важко було зустріти. Зібрався весь «біло-блакитний» бомонд: Володимир Рибак, Раїса Богатирьова, Анатолій Близнюк, Олександр Лук'янченко, Борис Колесніков, Ельбрус Тедеєв, Равіль Сафіуллін, Олена Бондаренко, Тетяна Бахтеєва… Навідався навіть такий нечастий гість публічних заходів як найбагатша людина країни Ринат Ахметов, проте ненадовго.

    Привід для такої зустрічі був сумний – на 89 році коронавірус забрав легендарну для української політики особистість – одного з засновників Партії регіонів та депутата восьми скликань Верховної Ради Юхима Звягільського. Останнє досягнення унікальне в історії українського парламентаризму – Звягільський двічі відкривав перше засідання парламенту як найстарший депутат.

    На прощання з легендарним політиком і бізнесменом прийшли не тільки його колишні однопартійці. Шану Звягільському в Клубі Кабміну віддали представники влади: спікер Руслан Стефанчук, який особисто висловив співчуття родичам померлого, перший віцеспікер Олександр Корнієнко, мер Києва Віталій Кличко. Також на прощанні була присутня фракція «Батьківщини» ледь не в повному складі на чолі з Юлією Тимошенко.

    Цікаво, що прощання зі Звягільским, навіть через те, що він помер від коронавірусу, проходило з відкритою труною. І Юлія Тимошенко до неї доторкнулась...

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    Нагороди Юхима Звягільського
    Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко
    Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко
    Колишній віцепрем’єр та народний депутат кількох скликань Борис Колесніков
    Весь цвіт Партії Регіонів і Тимошенко. Хто прощався із Юхимом Звягільським (фоторепортаж)
    Співголова ОПЗЖ Юрій Бойко
    Весь цвіт Партії Регіонів і Тимошенко. Хто прощався із Юхимом Звягільським (фоторепортаж)
    Мер столиці Віталій Кличко
    Родина Юхима Звягільського
    Ексміністр культури та народний депутат кількох скликань Оксана Білозір
    Весь цвіт Партії Регіонів і Тимошенко. Хто прощався із Юхимом Звягільським (фоторепортаж)
    Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова
    Колишній перший віцеспікер-комуніст Адам Мартинюк
    Депутат від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк
    Головний «заборонений» комуніст Петро Симоненко
    Нардеп від ОПЗЖ Микола Скорик
    Весь цвіт Партії Регіонів і Тимошенко. Хто прощався із Юхимом Звягільським (фоторепортаж)
    Позафракційний народний депутат Дмитро Шпенов
    Колишній мер Донецька та ексспікер Верховної Ради Володимир Рибак
    Депутат Верховної Ради кількох скликань Тетяна Бахтеєва
    Весь цвіт Партії Регіонів і Тимошенко. Хто прощався із Юхимом Звягільським (фоторепортаж)
    Весь цвіт Партії Регіонів і Тимошенко. Хто прощався із Юхимом Звягільським (фоторепортаж)
    Ексдепутат Олена Бондаренко
    Колишній голова Донецької облради Анатолій Близнюк
    Колишні депутати від БЮТ Сергій Терьохін та Михайло Лівінський
    Весь цвіт Партії Регіонів і Тимошенко. Хто прощався із Юхимом Звягільським (фоторепортаж)
    Корзина з квітами від президента України Віктора Ющенка
    міністр охорони здоров'я часів правління Януковича Раїса Богатирьова
    Голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький
    Колишня депутатка Ганна Герман
    Ексочільник КМДА Анатолій Голубченко
    Колишній депутат Євген Гєллєр
    Наталія Королевська та Сергій Терьохін
    Шоумен Сергій Сивохо
    Весь цвіт Партії Регіонів і Тимошенко. Хто прощався із Юхимом Звягільським (фоторепортаж)
    Генеральний директор ФК «Шахтар» Сергій Палкін (по центру)
    Колишній депутат Ельбрус Тедеєв
    Колишня депутатка Олександра Кужель
    Колишній депутат Валерій Бондик
    Президент ФК «Шахтар» Рінат Ахметов
    Рінат Ахметов та Олександр Лук'янченко біля труни Юхима Звягільського
    Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко попрощалась з Юхимом Звягільським
    Міністр Культури часів Януковича Михайло Кулиняк
    Віце-прем'єр-міністр часів правління Януковича Володимир Семиноженко
    Народний депутат Вадим Новинський
    Секретар РНБО Олексій Данилов
    Весь цвіт Партії Регіонів і Тимошенко. Хто прощався із Юхимом Звягільським (фоторепортаж)
    Весь цвіт Партії Регіонів і Тимошенко. Хто прощався із Юхимом Звягільським (фоторепортаж)
    Весь цвіт Партії Регіонів і Тимошенко. Хто прощався із Юхимом Звягільським (фоторепортаж)
    Весь цвіт Партії Регіонів і Тимошенко. Хто прощався із Юхимом Звягільським (фоторепортаж)
    фото: glavcom.ua

    Нагадаємо, із 1979 до 1992 року Звягільський був директором шахти імені Засядька виробничого об’єднання «Донецьквугілля», а протягом 1975-1979 років – директором шахтоуправління «Куйбишевське».

    Він був єдиним народним депутатом, якого обирали вісім разів поспіль. У 2019 році він уперше з 1990-го не балотувався до парламенту.

    У 1993 році Юхима Звягільського призначили першим віцепрем'єр-міністром при голові Кабміну Леоніді Кучмі. Після відставки Кучми з вересня 1993 до червня 1994 року був виконувачем обов’язків прем'єр-міністра України.

    Із листопада 1994 року по березень 1997 року проживав у Ізраїлі, ховаючись від слідства за підозрою у зловживанні службовим становищем в Україні.

    У 2006 і 2007 роках Звягільський пройшов до Раду за списком Партії регіонів, у 2012-му – знову балотувався від політсили по мажоритарці.

    На виборах у 2014-му Звягільський знову пішов у депутати, але вже як самовисуванець в 45-му окрузі, частина якого була окупована проросійськими бойовиками. Зрештою вибори там відбулися тільки на чотирьох дільницях, а Звягільський переміг, отримавши рекордно низьку кількість голосів – 1454.

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    Теги: Партія регіонів вибори Борис Колесніков Рінат Ахметов Володимир Рибак Раїса Богатирьова Олена Бондаренко коронавірус
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    Весь цвіт Партії Регіонів і Тимошенко. Хто прощався із Юхимом Звягільським (фоторепортаж)