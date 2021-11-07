Від коронавірусу померла українська поетеса

Творчість Світлани Йовенко виражає свідомість митця-гуманіста, вихованого в дусі цінностей шістдесятників

Коронавірусна хвороба забрала українську поетесу Світлану Йовенко. Вона померла на 76-му році життя в реанімації ковідного відділення 10-ої київської лікарні. Про це повідомила у Facebook письменниця Любов Голота.

«Книгу вибраної лірики Світлана Йовенко назвала «Любов і смерть». Зокрема, там є сторінки, присвячені Миколі Вінграновському, вірші, які закохані присвячували одне одному. Сьогодні, в день 85-річчя Миколи Степановича, Світлана стане перед Господнім престолом. Її сповіддю будуть її прекрасні, майстерні, щирі вірші, за які Бог простить гріхи вільні й невільні і упокоїть її там, де праведні спочивають», – написала Любов Голота.

Світлана Андріївна Йовенко народилася 20 вересня 1945 року в Києві. Все її життя, навчання, праця пов'язані з літературою. Після дебюту в 16 років ім'я Світлани Йовенко завжди було на слуху в любителів поезії. Вона автор багатьох збірників лірики, прозових книжок, літературних есе і спогадів.

Дебют Йовенко благословив редактор «Літературної України» Павло Загребельний у січні 1961-го: зі вступним словом Вишеславського побачили світ її «Поезії сімнадцятирічної». Їх помітили П'янов, Логвиненко та ін., принагідно відзначаючи глибоку ліричність, безпосередність їх інтонацій, предметність образності та гостре відчуття авторкою відповідальності за слово.

Як зазначала поетеса, рушієм до написання нею поезій було елементарне зухвальство: довести батькам, що і вона на щось здатна, а тим, що не кинула цю справу, вона завдячує своїй матері, Цовбун Марії, яка в юності також писала вірші. До шістнадцяти років Йовенко писала російською мовою, у її ранніх віршах відчутний вплив Пастернака та Цвєтаєвої. Звернення до творення поезій українською мовою зумовлене літературною атмосферою 60-х років, у якій вона зростала і бурхливі пристрасті якої неминуче активізували ідеї національного утвердження.

Окремі твори переклали білоруською, болгарською, грузинською, вірменською (книга «Синє хвилювання»), іспанською, киргизькою, литовською, молдавською, польською, російською («Пора любви»). Вірш «Плач за поетом», присвячений М. Турсун-заде, став у Таджикистані народною піснею.

Нагадаємо, колишній народний депутат, політик та виконувач обов'язків прем'єр-міністра України у 1993-1994 роках Юхим Звягільський помер від ускладнень коронавірусу. Йому було 88 років.

Раніше від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, помер колишній міський голова Кам'янського Сергій Шершнев.

А у Дніпрі на 81-му році життя помер Володимир Олексійович Павлов, який більше 20 років керував обласною лікарнею імені Мечникова.