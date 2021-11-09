Від коронавірусу помер провідний український авіаінженер, ексдепутат Київради

Хвороба забрала життя ще однієї талановитої людини

Відійшов у засвіти ексдепутат Київради, провідний інженер із льотних випробувань АНТК ім. Антонова Віталій Комов. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Києва Віталій Бондаренко.

«Ми були знайомі з 2006 року. Іноді ми з ним не погоджувались. Часто знаходили спільні знаменники.

Безкомпромісний, мудрий, по-доброму затятий. Сумно. Вже не почуємо його саркастичні, в’їдливі, але до болі правдиві коментарі.

Останні тижні стрічка у ФБ сповнена співчуттями. Такий час. Спочивайте з миром, пане Віталію!», – написав Бондаренко.

Віталій Комов був депутатом Київради від 62-го виборчого округу Шевченківського району столиці, членом постійної комісії з питань самоврядування, засобів масової інформації та зв’язків з об’єднаннями громадян.

Народився 6 січня 1948 року в місті Немані Калінінградської області. Закінчив Харківський авіаційний інститут. Працював на Авіаційному науково-технічному комплексі імені Антонова провідним інженером із льотних випробувань.

Нагадаємо, сьогодні в столиці поховали одного з засновників Партії регіонів та депутата восьми скликань Верховної Ради Юхима Звягільського.