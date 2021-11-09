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    Від коронавірусу помер провідний український авіаінженер, ексдепутат Київради

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    Віталій Комов помер у віці 73 роки<br /><br /> - Від коронавірусу помер провідний український авіаінженер, ексдепутат Київради
    Віталій Комов помер у віці 73 роки

    Фото Віталій Бондаренко/ Facebook

    Хвороба забрала життя ще однієї талановитої людини

    Відійшов у засвіти ексдепутат Київради, провідний інженер із льотних випробувань АНТК ім. Антонова Віталій Комов. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Києва Віталій Бондаренко.

    «Ми були знайомі з 2006 року. Іноді ми з ним не погоджувались. Часто знаходили спільні знаменники.

    Безкомпромісний, мудрий, по-доброму затятий. Сумно. Вже не почуємо його саркастичні, в’їдливі, але до болі правдиві коментарі.

    Останні тижні стрічка у ФБ сповнена співчуттями. Такий час. Спочивайте з миром, пане Віталію!», – написав Бондаренко.

    Віталій Комов був депутатом Київради від 62-го виборчого округу Шевченківського району столиці, членом постійної комісії з питань самоврядування, засобів масової інформації та зв’язків з об’єднаннями громадян.

    Народився 6 січня 1948 року в місті Немані Калінінградської області. Закінчив Харківський авіаційний інститут. Працював на Авіаційному науково-технічному комплексі імені Антонова провідним інженером із льотних випробувань.

    Нагадаємо, сьогодні в столиці поховали одного з засновників Партії регіонів та депутата восьми скликань Верховної Ради Юхима Звягільського.

    Теги: Київрада смерть коронавірус
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    Від коронавірусу помер провідний український авіаінженер, ексдепутат Київради