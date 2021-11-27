  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Київські лікарі прооперували чоловіка з «кам’яним» серцем (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    52-річному чоловікові пересадили серце і нирку одночасно - Київські лікарі прооперували чоловіка з «кам’яним» серцем (фото)

    52-річному чоловікові пересадили серце і нирку одночасно

    Фото: facebook.com/Heart.Institute.Kyiv

    Унікальна операція вперше проведена в Україні

    Уперше в Україні відбулася трансплантація двох органів одночасно (симультанна операція). Як повідомили в Інституті серця МОЗ України, операцію провели у вівторок, 23 листопада, увечері.

    Пацієнт – 52-річний киянин Всеволод – останні 16 років перебував на гемодіалізі, оскільки в нього відмовили нирки. На жаль, серце чоловіка не витримало ниркової терапії та супутніх патологій: воно вийшло з ладу та перетворилося на камінь, адже в нього був кальциноз. Серце було вкрите кальцієм.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    52-річному чоловікові пересадили серце і нирку одночасно Фото: facebook.com/Heart.Institute.Kyiv
    52-річному чоловікові пересадили серце і нирку одночасно Фото: facebook.com/Heart.Institute.Kyiv
    52-річному чоловікові пересадили серце і нирку одночасно Фото: facebook.com/Heart.Institute.Kyiv
    52-річному чоловікові пересадили серце і нирку одночасно Фото: facebook.com/Heart.Institute.Kyiv

    Спершу лікарі пересадили чоловікові серце, а потім – нирку. Унікальну операцію проводили дві команди: лікарі Інституту серця на чолі з Борисом Тодуровим і Владиславом Закордонцем із колегами з Київського міського центру нефрології та діалізу.

    Медики зазначили, що операція пройшла успішно.

    Нагадаємо, нещодавно в Україні вперше пересадили серце 13-річній дитині. В операції, окрім вітчизняних медиків, брали участь і закордонні фахівці.

    Також у Черкасах вперше в Україні лікарі пересадили кістковий мозок дорослій пацієнтці від неродинного донора.

    Читайте також



    Теги: здоров'я Борис Тодуров
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Київські лікарі прооперували чоловіка з «кам’яним» серцем (фото)