Київські лікарі прооперували чоловіка з «кам’яним» серцем (фото)

Унікальна операція вперше проведена в Україні

Уперше в Україні відбулася трансплантація двох органів одночасно (симультанна операція). Як повідомили в Інституті серця МОЗ України, операцію провели у вівторок, 23 листопада, увечері.

Пацієнт – 52-річний киянин Всеволод – останні 16 років перебував на гемодіалізі, оскільки в нього відмовили нирки. На жаль, серце чоловіка не витримало ниркової терапії та супутніх патологій: воно вийшло з ладу та перетворилося на камінь, адже в нього був кальциноз. Серце було вкрите кальцієм.

Спершу лікарі пересадили чоловікові серце, а потім – нирку. Унікальну операцію проводили дві команди: лікарі Інституту серця на чолі з Борисом Тодуровим і Владиславом Закордонцем із колегами з Київського міського центру нефрології та діалізу.

Медики зазначили, що операція пройшла успішно.

Нагадаємо, нещодавно в Україні вперше пересадили серце 13-річній дитині. В операції, окрім вітчизняних медиків, брали участь і закордонні фахівці.

Також у Черкасах вперше в Україні лікарі пересадили кістковий мозок дорослій пацієнтці від неродинного донора.

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