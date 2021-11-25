За 20 років людство почало вживати на 46% більше антибіотиків

Високі показники споживання антибіотиків спостерігалися у Північній Америці, Європі та на Близькому Сході

Світові показники споживання антибіотиків зросли на 46% за останні два десятиліття. Про це йдеться у першому дослідженні, яке надає довготривалі оцінки споживання антибіотиків людиною, що охоплює 204 країни з 2000 до 2018 рік, опубліковане Оксфордським університетом.

Надмірне та неналежне використання антибіотиків є важливою рушійною силою інфекцій, стійких до ліків, але даних про споживання антибіотиків обмаль. Команда дослідників, до складу якої входили вчені з Оксфордського університету, провела порівняльний аналіз загального рівня споживання антибіотиків людьми в усьому світі.

За результатами дослідження високі показники споживання антибіотиків спостерігалися у Північній Америці, Європі та на Близькому Сході, на відміну від дуже низьких показників споживання в країнах Африки на південь від Сахари та деяких частинах Південно-Східної Азії.

Найбільше зростання споживання антибіотиків спостерігалося в регіоні Північної Африки та Близького Сходу (зростання на 111%) і Південної Азії (116%).

Розуміння закономірностей споживання антибіотиків у світі може допомогти у вирішенні низки проблем громадського здоров’я, від боротьби зі стійкими до ліків інфекціями до забезпечення доступу до основного лікування.

Нагадаємо, вчені виявили, що антибіотики шкодять психіці.

Крім того, Комаровський назвав шість помилок під час прийому антибіотиків.

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